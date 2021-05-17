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    18 yaş altı çocuklar da BES'ten yararlanacak | BES'ten nasıl yararlanılır?

    18 yaş altı çocukların 'ne (BES) dahil edilmesi ve istihdamın desteklenmesini içeren düzenlemelerin de içinde yer aldığı torba yasa tasarısı bu hafta Meclis'te ele alınacak. 'nin geçen hafta Başkanlığı'na sunduğu ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinin içeriği belli oldu.

    Torba mesaisi

    18 yaş altı çocukların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesi ve istihdamın desteklenmesini içeren düzenlemelerin de içinde yer aldığı torba yasa tasarısı bu hafta Meclis'te ele alınacak.

    AK Parti'nin geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunduğu ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifine göre;

    MİKRO ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşürebilecek.

        Bu destek 12 ay devam edecek. En fazla 5 kişiye kadar destek verilecek.

        18 yaşını yaş altı çocuklar BES'e dahil edilecek.

        Dernek, vakıf ya da özel şirketlerden, üyelerinden emeklilik için para toplayan ancak üyelerinin gelecekteki yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunan hizmet sağlayıcılar BES'e dahil edilecek.
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            Haberler Ekonomi 18 yaş altı çocuklar da BES'ten yararlanacak | BES'ten nasıl yararlanılır?