18 yaş altı çocuklar da BES'ten yararlanacak | BES'ten nasıl yararlanılır?

18 yaş altı çocukların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesi ve istihdamın desteklenmesini içeren düzenlemelerin de içinde yer aldığı torba yasa tasarısı bu hafta Meclis'te ele alınacak.
AK Parti'nin geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunduğu ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifine göre;
MİKRO ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşürebilecek.