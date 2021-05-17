18 yaş altı çocuklar da BES'ten yararlanacak | BES'ten nasıl yararlanılır?

MİKRO ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşürebilecek.