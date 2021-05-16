Ve son dakika netleşti! Milyonlarca kişi merak ediyordu! Kesinti yapılmıyor! Çifte ödeme müjdesi geldi!

ÇİFT EMEKLİ MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor.

Yetim maaşından faydalanabilmek için medeni hal büyük önem taşımaktadır. Kız çocukları yaşları kaç olursa olsun

– Bekâr, dul veya boşanmış

– Çalışmıyor

– Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık almıyorlarsa

– Anne veya babalarının vefatı sonrası yetim maaşı alabilirler.

