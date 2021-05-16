Ve son dakika netleşti! Milyonlarca kişi merak ediyordu! Kesinti yapılmıyor! Çifte ödeme müjdesi geldi!

Emekliler ve emeklilik planı yapanlar merak ediyor. Maaş kesintisi yapılmıyor. Emekli vatandaşlar için çifte maaş ve çifte tazminat imkanı bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon dosya üzerinden emeklilik maaşı ödeniyor. Bunların bir kısmı dul ve yetim maaşı olsa da emekli olan sayısı yine 100'den fazla ülkenin nüfusunun üzerinde. Ülkemizde genç yaşta emekli olanların sayısı da hayli fazla. Özellikle 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar 40'lı yaşlarda, erkekler ise 50'li yaşlarda emekli olabiliyor. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlarda yaş haddi kadınlarda 58 erkeklerde ise 60'a çıkıyor. Genç yaşta emekli olanların bir kısmı çalışma hayatına ara vermiyor, tekrar işe giriyor.
ÖZLÜK HAKLARI DEĞİŞMİYOR
Ülkemizde sigortalıların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından hiç bir ayrım yapılamıyor. Yani izinleri, tazminatları, mesaileri aynı şekilde hesaplanıyor.
Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. İzin günleri diğer çalışanlar gibi belirleniyor, hatta 50 yaşından büyük olanlar için kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor.
Bir işyerinde çalışırken emeklilik şartları dolanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar brüt maaş üzerinden tazminat ödeniyor.