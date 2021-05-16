Pandemi zamanında bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar değişmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları çoğalacak mı? Mayıs ayında hangi bankalar 32 günlük azami mevduat faiz oranı veriyor? İşte vadeli mevduat hesabına azami faiz veren bankaların bilgileri ve bir sonraki aylarda bankaların faiz mevzusunda nasıl bir işlem yapacağı ayrıntılar haberimizde...
Mevduat faiz oranları 2021
Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz. Aşağıda sizler için tüm bankaların güncel faiz oranlarını sıraladık.
Fibabanka mevduat faiz oranı: %19,50
Odeabank: %19,20
Burgan Bank: %19,00