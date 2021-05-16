Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? Koronavirüs sebebiyle toplu pazarlık görüşmeleri yapılamamıştı.
Taşeron ve kamu çalışanları için son derece kritik bir dönem başlayacak. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündeme gelirken, temel nedenlerden birisi enflasyon rakamları olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren görüşmelerin temel konusu maaş zam oranları olacak. Zam oranlarına dair görüşmelerin oldukça çetin geçmesi beklenirken işçilerin taleplerinin masada yer alması bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca yüzdelik dilim, ek ödeneklerin artırılması gibi konularda çözüme kavuşturulmaya çalışacak.
TAŞERONA NE KADAR MAAŞ ZAMMI VERİLECEK?
Taşeron işçilerin ücret zamları için yapılacak olan görüşmeler evvelinde sendikaların önerisine dair ilk bilgiler kamuoyuna sızdı. Buna göre sendikalar bakanlık yetkililerine yüzde 15 zam ve enflasyon farkı öneri edecekler. Bu enflasyon farkı geçmiş seneleri de içerecek. Bu biçimde taşeron işçilerin ücretlerine yüzde 25 ile yüzde 30 ortamında bir zam yapılması arz edilecek.
2021 YILI TİS AÇIKLAMASI VAR MI?
Kamu müesseselerinde çalışan 4/D'li personellerin arzları ve meselelerine dair buluşmaların 2021 seneyi Haziran ayı sonunda reelleştirileceği öngörüldü. Hak İş Sendikası Mahmut Arslan tarafından yapılan açıklamada ise toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin kısa sürmeyeceği en az birkaç aylık bir sürece dağılacağı ifade edildi.