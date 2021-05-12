Büyümenin ayak sesleri! Çarklar güçlü dönüyor...

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öncü göstergelerinden sanayi üretimi Mart'ta tahminleri aştı. Sanayi üretimi Mart'ta aylık bazda piyasanın yüzde 0.5 daralma beklentisine karşılık yüzde 0.7 arttı. Sanayi üretiminde yıllık artış da yüzde 16.6 ile 14.1 olan beklentinin üstünde gerçekleşti. 11 aylık yükseliş eğilimini koruyan sanayi üretimi, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 12.3 arttı.Mart'ta cari açık 3.3 milyar dolarla 3.8 milyar dolar olan beklentinin altında kaldı. Şubat'ta 38.3 milyar dolar olan yıllık cari açık 36.2 milyar dolarla 5 ayın en düşük seviyesine indi. İlk çeyrekte 8.8 milyar dolar olan cari açık, bu yıl 7.7 milyar dolara geriledi.