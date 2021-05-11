Mayıs ayına özel olarak Halkbank resmi sitesinden yapmış olduğu güncelleme ile çok sayıda araç satışı için ilan yayımladı. Halkbank'a ait olan araçların satışı için yayımlanan duyurularda çok sayıda model araç bulunuyor. Halkbank'ın sitesinden ilan ettiği ve ihale usulü yapılacak satışlar için vatandaşların nasıl bir yol izleyeceğine dair süreç detaylarını adım adım aktarıyoruz. İşte bankanın önümüzdeki günlerde yapacağı satışlara ilişkin tüm liste, marka marka model model fiyat listesi, ihale için bankaya başvuruların nasıl yapılacağı ve tüm araç satışlarına dair ayrıntılar sizlerle.