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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 11:40
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    • 10.05.2021 11:41
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    Ve netleşti! Bakanlık nakit para veriyor! İşe başlama ve işe yönlendirme sosyal yardımları 30 gün içerisinde...

    Devlet dayanakları kapsamında Aile Bakanlığı'nın sağladığı çok ehemmiyetli ihtimaller bulunuyor. Şehir ve ilçe üniteleri aracılığıyla yapılan destek ödemeleri vatandaşların içerisinde bulundukları güç gidişattan kurtulmaları emeliyle sağlanır. Bu ödemelerin arasında iş arayan kişilere yapılan ödemelerde bulunuyor. Ancak muhakkak şartların sağlanması gidişatında bu para ödenir. Bu destek ödemesi ise halen sosyal yardım almakta olan vatandaşların İŞKUR’un işe yönlendirmesi sonucu işe başlamaları durumunda verilir. Bu ödeme bir defalık sağlanır ve asgari ücretin üçte biri oranında sağlanır. Ödemeler ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılır.

    takvim.com.tr
    Bakanlık nakit para veriyor! İşe başlama ve işe yönlendirme sosyal yardımları!

    İşe yönlendirme yardım parası, Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alan vatandaşların işe başvuru sürecinde sağlanan destek ödemesidir. İşe Yönlendirme Yardımı Başvuruları Nereye Yapılır? Aile Bakanlığı sitesinde başvurulara ilişkin "Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." bilgisini verdi.

    İŞ YÖNLENDİRME PARASI NEDİR?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan işe yönlendirme parası, vatandaşların işe başvuru aşamasında sağlanır. Bakanlıktan zaten sosyal yardım alan ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar bir işe girmek için başvuru yaptıklarında bakanlık bu süreçte lazım olabilecek yol ve diğer ufak masraflar için ödeme yapar.

    Kimler Faydalanabilir?

    Aile Bakanlığı'nın SYDV birimleri üzerinden ödenen işe yönlendirme yardım parası "3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR'a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları" tarafından kullanılanabilir. Bu ödemeler için iş başvurusunda bulunanların İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirmesi gerekir. Bu bildirimin 30 gün içerisinde kuruma yapılması zorunluluğu bulunuyor.

        İşe Başlama Parası Başvuru Şartları ve İşlemleri

        Bu destek ödemesi ise halen sosyal yardım almakta olan vatandaşların İŞKUR'un işe yönlendirmesi sonucu işe başlamaları durumunda verilir. Bu ödeme bir defalık sağlanır ve asgari ücretin üçte biri oranında sağlanır. Ödemeler ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılır.

        Başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin Aile Bakanlığı, "İşe başlayan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." açıklamasında bulundu.

        Bu yardım için başvuruda bulunacak olan vatandaşların göz önünde bulundurması gereken husus, başvuru onayı sadece sosyal yardım almakta olan vatandaşlara veriliyor. Sosyal yardım almayanlar bu iki destek ödemesinden faydalanamazlar.
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