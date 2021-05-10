Ve netleşti! Bakanlık nakit para veriyor! İşe başlama ve işe yönlendirme sosyal yardımları 30 gün içerisinde...

İşe yönlendirme yardım parası, Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alan vatandaşların işe başvuru sürecinde sağlanan destek ödemesidir. İşe Yönlendirme Yardımı Başvuruları Nereye Yapılır? Aile Bakanlığı sitesinde başvurulara ilişkin "Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." bilgisini verdi.
İŞ YÖNLENDİRME PARASI NEDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan işe yönlendirme parası, vatandaşların işe başvuru aşamasında sağlanır. Bakanlıktan zaten sosyal yardım alan ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar bir işe girmek için başvuru yaptıklarında bakanlık bu süreçte lazım olabilecek yol ve diğer ufak masraflar için ödeme yapar.
Kimler Faydalanabilir?
Aile Bakanlığı'nın SYDV birimleri üzerinden ödenen işe yönlendirme yardım parası "3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR'a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları" tarafından kullanılanabilir. Bu ödemeler için iş başvurusunda bulunanların İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirmesi gerekir. Bu bildirimin 30 gün içerisinde kuruma yapılması zorunluluğu bulunuyor.