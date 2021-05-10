MAAŞ ZAMMI, ASGARİ ÜCRET YÜZDELİK DİLİM, PROMOSYON ZAMMI, TAYYİN HAKKI, EK ÖDEMELER, GÖREV TANIMI

2021 TİS masasında yer alacak en önemli başlık maaş zammı olacak. Maaş zam oranı hakkında çok sayıda değerlendirme olsa da beklentilerin dışında bir zam gelmesi de muhtemel. Burada referans alınacak veriler asgari ücret zammı ve emekli ile memurlara verilen zamlar, enflasyon oranları olacak. Masada yer alacak bir diğer konu yüzdelik dilim ile ek zam meselesi.

Yargı kararları taşeron işçilerin elini güçlendiriyor. Bunun dışında görev tanımı yapılması ve işçilerin görevlerinin dışında kullanılmasının engellenmesi de konuşulacak konulardan. Aile birliği adına en önemli düzenlemelerden birisinin de tayin hakkı konusunda olması bekleniyor. Çalışma Bakanlığı'nın tayin konusunda nasıl bir çalışma yapacağı, Türk İş Sendikasının nasıl bir teklifle bulunacağı ise merak konusu.