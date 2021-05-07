Turkish Cargo Münih’te

Global hava kargo taşıyıcıları arasında hızla büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, kurduğu hava kargo köprüleriyle uçuş ağını güçlendiriyor.
Turkish Cargo, Frankfurt'tan sonra Almanya'nın ekonomi metropolü olan Münih'i de direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi.
Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, "Birinci sınıf iş merkezi olan Münih'in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda bulunmanın yanı sıra, pazarın lider ihracatçılarına istikrarlı ve güvenilir bir işbirliği sunuyoruz" dedi.
TÜRK TELEKOM HIZLI BAŞLADI
Türk Telekom, 2021'in ilk 3 ayında yüzde 20.4 büyüme ile 7.6 milyar lira gelir elde etti. Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.7 artışla 3.8 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 50.1 oldu. İlk çeyrekte Türk Telekom'un net kârı yüzde 105'lik artışla 1.36 milyar lira olarak gerçekleşti. Yatırım harcamaları da 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışla 1.3 milyar liraya yükseldi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2021'e tahminlerinden daha güçlü başladıklarını belirterek, "Bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15.4 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar lira yatırım harcaması öngörüyoruz" dedi.
TEMASSIZ İŞLEM 350 TL
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin artırıldığını duyurdu. Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden 350 liraya kadar temassız ödeme yapılacak.
BES'TE YENİ DÖNEM
Bireysel Emeklik Sistemi'ndeki (BES) 12.6 milyon tasarruf sahibinin yıl içinde daha çok fon değişikliği yapabilmesine olanak tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilik yatırım fonları merkezi bir platformdan alınıp satılabilecek.
WHATSAPP İÇİN 1 HAFTA
Türkiye'deki kullanıcılara Ocak'ta dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. WhatsApp, yeni sözleşme tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı.
Turkish Cargo, Frankfurt'tan sonra Almanya'nın ekonomi metropolü olan Münih'i de direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi.
Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, "Birinci sınıf iş merkezi olan Münih'in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda bulunmanın yanı sıra, pazarın lider ihracatçılarına istikrarlı ve güvenilir bir işbirliği sunuyoruz" dedi.
TÜRK TELEKOM HIZLI BAŞLADI
Türk Telekom, 2021'in ilk 3 ayında yüzde 20.4 büyüme ile 7.6 milyar lira gelir elde etti. Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.7 artışla 3.8 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 50.1 oldu. İlk çeyrekte Türk Telekom'un net kârı yüzde 105'lik artışla 1.36 milyar lira olarak gerçekleşti. Yatırım harcamaları da 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışla 1.3 milyar liraya yükseldi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2021'e tahminlerinden daha güçlü başladıklarını belirterek, "Bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15.4 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar lira yatırım harcaması öngörüyoruz" dedi.
TEMASSIZ İŞLEM 350 TL
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin artırıldığını duyurdu. Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden 350 liraya kadar temassız ödeme yapılacak.
BES'TE YENİ DÖNEM
Bireysel Emeklik Sistemi'ndeki (BES) 12.6 milyon tasarruf sahibinin yıl içinde daha çok fon değişikliği yapabilmesine olanak tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilik yatırım fonları merkezi bir platformdan alınıp satılabilecek.
WHATSAPP İÇİN 1 HAFTA
Türkiye'deki kullanıcılara Ocak'ta dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. WhatsApp, yeni sözleşme tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı.