Turkish Cargo Münih’te

hava kargo taşıyıcıları arasında hızla büyüyen hava kargo markasıkurduğu hava kargo köprüleriyle uçuş ağını güçlendiriyor.Turkish Cargo,'tan sonra'nın ekonomi metropolü olan'i de direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi.Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı"Birinci sınıf iş merkezi olan Münih'in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda bulunmanın yanı sıra, pazarın lider ihracatçılarına istikrarlı ve güvenilir bir işbirliği sunuyoruz" dedi., 2021'in ilk 3 ayında yüzde 20.4 büyüme ilegelir elde etti. Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.7 artışlaulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 50.1 oldu. İlk çeyrekte Türk Telekom'un net kârı yüzde 105'lik artışlaolarak gerçekleşti. Yatırım harcamaları da 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışlayükseldi.2021'e tahminlerinden daha güçlü başladıklarını belirterek, "Bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15.4 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar lira yatırım harcaması öngörüyoruz" dedi.Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin artırıldığını duyurdu. Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden 350 liraya kadar temassız ödeme yapılacak.'ndeki(BES) 12.6 milyontasarruf sahibininyıl içinde dahaçok fon değişikliğiyapabilmesineolanak tanıyandüzenlemeResmi Gazete'deyayımlandı.Emeklilik yatırımfonları merkezi birplatformdan alınıpsatılabilecek.kullanıcılaraOcak'ta dayattığıgizlilik sözleşmesiile veri paylaşımınızorunlu kılanWhatsApp içintanınan süredesona yaklaşılıyor.WhatsApp, yenisözleşme tarihini'auzatmıştı.