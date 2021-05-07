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    faizi değiştirmedi

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.



    Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK sonrası yapılan açıklamada, son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlendiğine dikkat çekilerek, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu vurgulandı. Açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" denildi.


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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi değiştirmedi