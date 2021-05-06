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    • Ekonomi
    • 06.05.2021 13:56
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    • 06.05.2021 13:56
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    Ve netleşti! Bu fırsat bir daha ele gelmez! İlave istihdama 100.000 TL kredi! Hem de 6 ay geri ödemesiz, 3 yıl vadeli...

    Ve sonunda belli oldu! Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında en çok hasar gören sektörler arasında şüphesiz ki hizmet ve turizm yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığı 'nde, bu sektörler için önemli adımlar atılacağının sinyalleri verilmişti. Kısa adıyla olarak bilinen , kredi çekmek istediği halde teminat koşullarını yerine getirmeyen kobilere ve kobi dışı işletmelere kefil olarak anlaşmalı bankalardan kredi kullanmasını sağlamaktadır. 1993 yılında kurulan KGF, kobilerin finansmana erişmesine yardım etmektedir. Teminat gücü olmayan kobilere kefil olmak temel amaçlarından birisidir.

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! Bu fırsat bir daha ele gelmez! İlave istihdama 100.000 TL...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan Ekonomik Reform Paketi kapsamında, pandemiden en çok zarar gören alanlardan hizmet ve turizm sektörleri için rahatlatıcı bir karara imza atıldı. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarda sona gelinmesiyle birlikte, ilave istihdama 100 bin lira destek kredisi verileceği bilgisi paylaşıldı. Kredinin 6 ay geri ödemesiz ve 3 yıl vadeli olması bekleniyor. İşte ilave istihdama 100 bin TL kredinin açığa çıkan detayları...

    ÇALIŞANIN MASRAFI KREDİNİN FAİZİNDEN DÜŞÜLECEK

    Sabahın haberine göre, ekonomide reform kapsamında kredi kullanan işletmelerin, her bir ilave istihdam sağlanan kişi için 12 ay boyunca ödedikleri sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri kredi faiz bakiyesinden düşülebilecek.

    Böylece, kredinin faiz yükünün büyük bir kısmını da devlet üstlenmiş olacak

    İMALAT SANAYİ, HİZMET, TURİZM

    Kredi desteği öncelikli olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere verilecek. Böylece üretimin ve büyüme hedeflerinin yakalanmasının yanı sıra istihdamın da artması sağlanacak. Pandemi sürecinde vatandaşların evde kalması ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle en çok etkilenen hizmet ve turizm sektörlerinin de öncelikli olarak kapsama alınması konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi.

        6 AY ÖDEMESİZ, TAM 3 YIL VADELİ

        Mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite desteği çeken firmalara sağlanması planlanan istihdam desteği kredisi Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılacak. Kredi paketi için kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarla da görüşmeler sürüyor. Yetkililer, görüşmelerin 'olumlu' yönde ilerlediğini belirtiyor.

        KGF NEDİR?

        KGFK kobilere ve girişimcilere alacakları kredilere kefillere fondur. KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Bu fırsat bir daha ele gelmez! İlave istihdama 100.000 TL kredi! Hem de 6 ay geri ödemesiz, 3 yıl vadeli...