Ve netleşti! Bu fırsat bir daha ele gelmez! İlave istihdama 100.000 TL kredi! Hem de 6 ay geri ödemesiz, 3 yıl vadeli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan Ekonomik Reform Paketi kapsamında, pandemiden en çok zarar gören alanlardan hizmet ve turizm sektörleri için rahatlatıcı bir karara imza atıldı. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarda sona gelinmesiyle birlikte, ilave istihdama 100 bin lira destek kredisi verileceği bilgisi paylaşıldı. Kredinin 6 ay geri ödemesiz ve 3 yıl vadeli olması bekleniyor. İşte ilave istihdama 100 bin TL kredinin açığa çıkan detayları...
ÇALIŞANIN MASRAFI KREDİNİN FAİZİNDEN DÜŞÜLECEK
Sabahın haberine göre, ekonomide reform kapsamında kredi kullanan işletmelerin, her bir ilave istihdam sağlanan kişi için 12 ay boyunca ödedikleri sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri kredi faiz bakiyesinden düşülebilecek.
Böylece, kredinin faiz yükünün büyük bir kısmını da devlet üstlenmiş olacak
İMALAT SANAYİ, HİZMET, TURİZM
Kredi desteği öncelikli olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere verilecek. Böylece üretimin ve büyüme hedeflerinin yakalanmasının yanı sıra istihdamın da artması sağlanacak. Pandemi sürecinde vatandaşların evde kalması ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle en çok etkilenen hizmet ve turizm sektörlerinin de öncelikli olarak kapsama alınması konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi.