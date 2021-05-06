Ve netleşti! Bu fırsat bir daha ele gelmez! İlave istihdama 100.000 TL kredi! Hem de 6 ay geri ödemesiz, 3 yıl vadeli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan Ekonomik Reform Paketi kapsamında, pandemiden en çok zarar gören alanlardan hizmet ve turizm sektörleri için rahatlatıcı bir karara imza atıldı. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarda sona gelinmesiyle birlikte, ilave istihdama 100 bin lira destek kredisi verileceği bilgisi paylaşıldı. Kredinin 6 ay geri ödemesiz ve 3 yıl vadeli olması bekleniyor. İşte ilave istihdama 100 bin TL kredinin açığa çıkan detayları...