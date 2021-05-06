Bankaların takibe düşen kredi miktarı rekor seviyelere ulaşırken yaşanan bu olumsuzluk konut stoklarında da yükselişe neden oldu.
Bu anlamda vatandaşlar bankaların icra yoluyla sattıkları evlere yönelmiş durumda. İcra ile el konulan evler piyasa fiyatının altında satışa sunulmaktadır. Bankanın satışa sunduğu konutlara teklif vermek için öncelikle üyelik işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra teklif ver butonuna basarak satılık konut için teklif verirsiniz. Son teklif veren kişinin üzerine 30 dakika boyunca yeni bir teklif gelmemesi halinde konut satışı tamamlanmış olur. Ancak yeni bir teklif verilmesi halinde bu süre otomatik olarak 30 dakika daha uzar.
İş Bankası satılık gayrimenkuller
İş Bankası satılık gayrimenkuller