Geçtiğimiz yıldan beri devam eden koronavirüs salgını süreci ile birlikte ekonomik anlamda güçlükler de beraberinde gelmişti. Bu ekonomik negatiflik kredi arzı da hayli arttırmıştı. Bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi paketleri oldukça rağbet görüyor. Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Satın almak istediğiniz eve karar verdikten sonra konut kredisi almayı düşündüğünüz bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Peki bankaların faiz oranları ne kadar? En uygun kredi ve faiz hangi bankada? İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...
BANKALARIN FAİZ ORANLARI NE KADAR? KONUT, OTOMOBİL, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI...
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %1,65
Taşıt kredisi: %1,55-1,60
Konut kredisi: %1,45
YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57
Taşıt kredisi: %1,65
Konut kredisi: %1,50