Milyonlar bekliyordu! Peş peşe açıklandı. SSK, Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklisi milyonlarca kişi merakla bekliyordu ve zam rakamları belli oldu. Emekli ve memura çifte zam müjdesi geldi. Zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. SSK ve bağkur emekliler temmuzda enflasyon zammı ve ikramiye zamlarını alacak. Memurlar ise toplu sözleşme zammının yanında enflasyon farkı da alacaklar. Dün açıklanan rakamlara göre şimdiden 2,46 oranında zam farkı oluştu. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 988 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 3 bin 186 liraya çıkacak.
Toplu sözleşme gereği, temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.Mevcut durumda 2.46'lık farkla zammın yüzde 5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda.Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla, 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti.
Enflasyon ile oluşan farkla maaş 3.988 liraya çıkmış oldu. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayısve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 3.988 liraya çıkmış oldu.
Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46'lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 2.46'lık fark göründü. Emekliye ayrıca temmuzda zamlı ikramiye de ödenecek.