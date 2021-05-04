Süt Parası Yardımından Yararlanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Süt parası desteğinden 4A ve 4B sigortası kapsamında olan kadınlar ve eşleri çalışmayan erkek çalışanlar yararlanabilir. Süt parası ödemesi, Emekli Sandığına (4C) bağlı kadın ya da erkek sigortalı çalışanlar için geçerli değildir. 2015 yılından sonra doğan her çocuk için ayrı yapılan süt parası ödemesi sadece bir kez olmak şartıyla başvurusu onaylanan anne ve babalara ödenir.

• Süt parası desteği T.C. vatandaşı olan tüm kadınlara verilir.

• Kadınların emzirme desteğinden yararlanmak için kendisinin ya da eşinin 4A ve 4B kapsamında sigortalı olması yeterlidir.