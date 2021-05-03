EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.

Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.

Bu şartları sağlamanız durumunda bir diğer önemli şart ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir.