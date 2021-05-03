Son dakika kredi faiz haberi: Bankalara uğrayarak kredi çekecek olanlar taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları için sunulan en cazip fırsatı merak ediyor. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. Bu bağlamda da ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yeniliyor. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.
Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Ülke genelinde pandemi sebebiyle özellikle ihtiyaç kredilerine ilgi artarken, konut veya otomobil alımı için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı da bir hayli artmış durumda. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları gelmekte.
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %1,65
Taşıt kredisi: %1,55-1,60
Konut kredisi: %1,45