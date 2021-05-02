Son dakika haberleri: Bilindiği gibi ülkemiz, Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinin içine girdi. Tam kapanma süreciyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen pandemi desteğinin 1100 liraya yükseltileceğini ve yeni bir pandemi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından 1100 TL yardım alanlar tekrar alacak mı? Nakdi yardım kimleri kapsıyor? gibi sorular yeniden gündem oldu. 1100 TL pandemi yardım desteği ile resmi açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Yanık'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte, Sosyal yardım desteği kimlere verilecek? 1100 TL pandemi desteği başvuruları nasıl yapılır? gibi sorular da açıklığa kavuşmuş oldu.
1100 TL YARDIM NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin de bu tarihten itibaren yatırılması bekleniyor.
1100 TL pandemi yardım desteği ile resmi açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Yanık'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte, Sosyal yardım desteği kimlere verilecek? 1100 TL pandemi desteği başvuruları nasıl yapılır? gibi sorular da açıklığa kavuşmuş oldu.
1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI İÇİN BAŞVURUSU YAPILACAK MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yardıma muhtaç evlere verilecek olan 1.100 TL'lik Pandemi Sosyal Yardımı Desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın merakla araştırdığı 1100 TL pandemi desteği başvurusu yapılacak mı? sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Bakan Yanık tarafından yapılan bildiride miktarı artırılan ve tam kapanma kararı ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeniden verilmesi planlanan 1.100 TL pandemi sosyal yardımından faydalanmak için herhangi bir başvuru yapılmayacağı duyuruldu.