Son dakika haberleri: Bilindiği gibi ülkemiz, Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinin içine girdi. Tam kapanma süreciyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen pandemi desteğinin 1100 liraya yükseltileceğini ve yeni bir pandemi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından 1100 TL yardım alanlar tekrar alacak mı? Nakdi yardım kimleri kapsıyor? gibi sorular yeniden gündem oldu. 1100 TL pandemi yardım desteği ile resmi açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Yanık'ın yapmış olduğu açıklamayla birlikte, Sosyal yardım desteği kimlere verilecek? 1100 TL pandemi desteği başvuruları nasıl yapılır? gibi sorular da açıklığa kavuşmuş oldu.