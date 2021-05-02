Emekli bayram ikramiye ödemeleri için her şey netlik kazanmaya başladı. Ödemelere ne kadar zam geleceği ve hangi tarih içerisinde yapılacak olduğu geçtiğimiz günler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu yıl içerisinde TÜED tarafından yapılan talepler ardından emekli ikramiye ödemeleri için bir zam haberinin yolda olduğu dile getirilmişti. Bayramdan önce verilecek olan ikramiye ödemelerini kimlerin ne kadar alacak olduğu belli oldu. Ramazan bayramı ikramiye ödemeleri için son durum güncellemeleri netlik kazandı.Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen son dakika müjdelerine bakılacak olduğu zaman bu yıl her dini bayramdan önce verilecek olan ikramiye ödemelerinin 1100 TL olacağının duyurusu yapıldı.
Bayram ikramiyelerine gelen zam…
2021 yılında her dini bayramdan önce verilecek olan ikramiye ödemelerine ne kadar zam geldiği ile ilgili açıklamalar netlik kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen açıklamaya göre; "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadeleri dikkatleri çekti.
İkramiye ödemeleri ne zaman verilecek?
Emekli ikramiye ödemeleri ne zaman verilecek sorusu en merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Ramazan bayramına sayılı gün kala vatandaşlar gelen zamlı oran ile beraber ikramiye ödemeleri ne zaman alınacak sorusu için durumları araştırıyor. Bu konuda her şey netlik kazandı fakat net gün bildirilmedi. Geçtiğimiz yıllar ile bir kıyaslama yapılacak olduğu zaman mayıs ayının ilk haftası içerisinde ödemelerin verilmesi bekleniyor.