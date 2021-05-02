Emekli bayram ikramiye ödemeleri için her şey netlik kazanmaya başladı. Ödemelere ne kadar zam geleceği ve hangi tarih içerisinde yapılacak olduğu geçtiğimiz günler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu yıl içerisinde TÜED tarafından yapılan talepler ardından emekli ikramiye ödemeleri için bir zam haberinin yolda olduğu dile getirilmişti. Bayramdan önce verilecek olan ikramiye ödemelerini kimlerin ne kadar alacak olduğu belli oldu. Ramazan bayramı ikramiye ödemeleri için son durum güncellemeleri netlik kazandı.Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen son dakika müjdelerine bakılacak olduğu zaman bu yıl her dini bayramdan önce verilecek olan ikramiye ödemelerinin 1100 TL olacağının duyurusu yapıldı.