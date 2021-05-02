Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere son!

Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere son! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Kullandığınız kredilerde artı bir gider uygulaması olmadan 36 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. Lüzumunuzu karşılamak yada nakit lüzumunuzu gidermek için hemen müracaat yapabilirsiniz. Öte yandan 4077 sayılı Tüketici'yi Koruma Kanunu'na göre kredi çekecek vatandaşlar için bir çile haline gelen dosya masrafını 10 yıl geriye dönük olarak almak mümkün. Bunun için öncelikle ne kadar dosya masrafı ödediğinizi belgelemeniz gerekir. İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir.
75.000 TL 36 AY KREDİ ÖDEMESİ
BANKADAN KREDİ AÇIKLAMASI
Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne uygulanan avantajlı faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarına hesaplama aracını kullanarak ulaşabilirsiniz.
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