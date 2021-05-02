Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından bankalar yeni çalışma saatlerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Genelgesi ile birlikte bankaların çalışma saatleri de belli oldu. Peki bugün bankalar kaçta açılıp, kaçta kapanacak? İşte Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklaması… Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından banka şubelerinin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.
Bankaların Çalışma Saatleri (29 Nisan - 17 Mayıs 2021)
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak "tam kapanma tedbirleri" kapsamında banka şubelerinin 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet vereceğini duyurdu.
Bankacılık Hizmetleri ve Şube Uygulamaları İle Çek İşlemlerine İlişkin Açıklama
Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir.