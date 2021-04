Özel ürünler ile ev ekonomisine katkı

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sigortacılar olarak özellikle ülkemizin içinden geçtiği pandemi döneminde yaşamımızdaki değerleri koruma gayesiyle hareket ettiklerini ifade etti. "Ülkemizde trafik sigortası penetrasyonunun da zorunlu olmasına karşın yüzde 100'lere ulaşılamıyor. Her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı artıyor. Şubat verilerine göre bir önceki yıla kıyasla trafikteki araç sayısı yüzde 40 arttı. Araç sayısı artsa da trafik sigortasında aynı artışı göremiyoruz. Keza ülkemizde kaskodaki yüzde 28'lik sigortalılık oranı da yeterli değil" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Sigorta şirketleri olarak oto sigortalarının gerekliliğini iyi ifade edebilmenin yanı sıra kullanıcılara konvansiyonel teminatların dışında farklı faydalar da sağlayabilecek ürünlerle ilgiyi artırmak mümkün. Ray Sigorta olarak Baby on Board ürün ailemizle bu yönde değerli katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz."



ÇOCUKLU AİLELERE İNDİRİM

Geniş kapsamlı kasko özellikleriyle 0-6 yaş arası çocuk sahiplerine özel indirimle sunulan Baby on Board Kasko çözümü büyük ilgi gören Ray Sigorta, şimdi de Baby on Board dünyasını trafik sigortalarına taşıyarak ürün ailesini genişletiyor. Çocuklu ailelerin hem bütçelerine yardımcı olmak hem de güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sigorta güvencesine almak için tasarlanan Baby on Board Kasko ve Trafik Sigortası ürünleri 0-6 yaş çocuğu olan ailelere kasko poliçesinde yüzde 25'e, trafik poliçelerinde ise yüzde 15'e varan indirim sağlıyor. Her iki ürünün alınması halinde toplamda trafik sigortasında yüzde 25'e varan fiyat avantajı sunuyor. Hanede uygun yaş aralığındaki her çocuğun ebeveynlerine ait hususi kullanım tarzındaki araca indirim sağlamasına ek olarak; Baby on Board Kasko poliçesi sahipleri, çocukları 6 yaşını doldurana kadarki dönemi hasarsız geçirdiklerinde kasko yenilemelerinde Baby on Board tarafından sunulan indirimleri de koruma hakkı kazanıyor.





