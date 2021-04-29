30 Nisan fırsatı

30 Nisan milyonlar için kritik tarih. Bin 100 liralık emekli bayram ikramiyesinden, esnaf desteklerinden, yapılandırma avantajından, Genel Sağlık Sigortası borcunu az ödemeyle kapatma fırsatından yararlanmak için yarın son gün...
1- YENİ EMEKLİYE DE 1.100 TL
Emekliler, dul ve yetimler Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanırken, bundan yeni aylık bağlananlar da yararlanacak. Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geldiği için Mayıs'ta aylık bağlananlar ikramiyeyi alabiliyor. Bunun için de 30 Nisan günü mesai bitimine kadar aylık başvurusu yapmak gerekiyor. Başvuruyu yapanlar, bu yıl 2 ikramiyeyi cebine koyabiliyor.
2- GSS BORCUNA ÖDEME KOLAYLIĞI
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu kolayca kapatmak için de son gün 30 Nisan.
Kimler yararlanacak?: 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, gelir testi sonucu borcu çıkanlar.
Hangi avantajlar var?: Ödeme yapanlardan sadece anapara istenecek.
3- YAPILANDIRMA SON ŞANS
Prim borçlarını yapılandırma kapsamında kapatmak isteyenlerin de 30 Nisan'ı kaçırmaması gerekiyor.
Kimler yararlanacak?:
Yapılandırmaya başvuran borçlular,
İlk taksitini ödeyemeyenler,
Peşin ödemesini yapmamış olanlar.
Nasıl düzeltilecek?:
En geç yarın başvurulabilecek.
Tercih edilen ödeme planı değiştirilecek.
Taksit yerine peşin ödeme seçilecek.
Gecikme zammı ve borcun ana parası ödenecek.
Taksit ödeyene de imkan var mı?:
İlk taksiti ödeyenler tercih değiştirebilecek.
30 Nisan'a kadar peşin ödemeye geçebilecek.
Kalan borçtaki enflasyon farkının yarısı silinecek.
4- ESNAFA 3'LÜ DESTEK
Esnafa yönelik 3 büyük destekten yararlanmak için başvuru süresi 30 Nisan'da sona erecek.
İşte bu destekler:
KİRA VE HİBE DESTEĞİ
Kimler yararlanacak?:
Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf. (Terzi, berber, kantinci, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye gibi)
Ne ödenecek?: 3 ay boyunca ayda 1.000 lira hibe desteği. Ayrıca yine 3 ay boyunca aylık büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği.
Nasıl başvurulacak?: e-Devlet üzerinden başvurulacak.
CİRO KAYBI DESTEĞİ
Kimler yararlanacak?:
Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen ve cirosu 3 milyon liranın altında olup 2020 yılında yüzde 50 ve fazla kayıp yaşayan lokanta restoran ve kafeler.
Ne ödenecek?: Kayıp cironun yüzde 3'ü ödenecek. Bu rakam 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmayacak.
Nasıl başvurulacak?:
Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.
1- YENİ EMEKLİYE DE 1.100 TL
Emekliler, dul ve yetimler Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanırken, bundan yeni aylık bağlananlar da yararlanacak. Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geldiği için Mayıs'ta aylık bağlananlar ikramiyeyi alabiliyor. Bunun için de 30 Nisan günü mesai bitimine kadar aylık başvurusu yapmak gerekiyor. Başvuruyu yapanlar, bu yıl 2 ikramiyeyi cebine koyabiliyor.
2- GSS BORCUNA ÖDEME KOLAYLIĞI
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu kolayca kapatmak için de son gün 30 Nisan.
Kimler yararlanacak?: 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, gelir testi sonucu borcu çıkanlar.
Hangi avantajlar var?: Ödeme yapanlardan sadece anapara istenecek.
3- YAPILANDIRMA SON ŞANS
Prim borçlarını yapılandırma kapsamında kapatmak isteyenlerin de 30 Nisan'ı kaçırmaması gerekiyor.
Kimler yararlanacak?:
Yapılandırmaya başvuran borçlular,
İlk taksitini ödeyemeyenler,
Peşin ödemesini yapmamış olanlar.
Nasıl düzeltilecek?:
En geç yarın başvurulabilecek.
Tercih edilen ödeme planı değiştirilecek.
Taksit yerine peşin ödeme seçilecek.
Gecikme zammı ve borcun ana parası ödenecek.
Taksit ödeyene de imkan var mı?:
İlk taksiti ödeyenler tercih değiştirebilecek.
30 Nisan'a kadar peşin ödemeye geçebilecek.
Kalan borçtaki enflasyon farkının yarısı silinecek.
4- ESNAFA 3'LÜ DESTEK
Esnafa yönelik 3 büyük destekten yararlanmak için başvuru süresi 30 Nisan'da sona erecek.
İşte bu destekler:
KİRA VE HİBE DESTEĞİ
Kimler yararlanacak?:
Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf. (Terzi, berber, kantinci, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye gibi)
Ne ödenecek?: 3 ay boyunca ayda 1.000 lira hibe desteği. Ayrıca yine 3 ay boyunca aylık büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği.
Nasıl başvurulacak?: e-Devlet üzerinden başvurulacak.
CİRO KAYBI DESTEĞİ
Kimler yararlanacak?:
Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen ve cirosu 3 milyon liranın altında olup 2020 yılında yüzde 50 ve fazla kayıp yaşayan lokanta restoran ve kafeler.
Ne ödenecek?: Kayıp cironun yüzde 3'ü ödenecek. Bu rakam 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmayacak.
Nasıl başvurulacak?:
Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.