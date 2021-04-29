30 Nisan fırsatı

30 Nisan milyonlar için kritik tarih. Bin 100 liralık emekli bayram ikramiyesinden, esnaf desteklerinden, yapılandırma avantajından, Genel Sağlık Sigortası borcunu az ödemeyle kapatma fırsatından yararlanmak için yarın son gün...dul ve yetimleralmaya hazırlanırken, bundanyeni aylık bağlananlar dayararlanacak. Yasaya göre,ikramiyeden yararlanmakiçin bayramın olduğu aydaemekli aylığının bağlanmasıgerekiyor. RamazanBayramı 13-15 Mayıs'adenk geldiği için Mayıs'taaylık bağlananlar ikramiyeyialabiliyor. Bunun için de30 Nisan günü mesaibitimine kadar aylıkbaşvurusu yapmak gerekiyor.Başvuruyu yapanlar, bu yıl 2ikramiyeyi cebine koyabiliyor.Sağlık Sigortası (GSS) borcunu kolayca kapatmak için de son gün 30 Nisan.31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, gelir testi sonucu borcu çıkanlar.Ödeme yapanlardan sadece anapara istenecek.borçlarını yapılandırma kapsamında kapatmak isteyenlerin de 30 Nisan'ı kaçırmaması gerekiyor.Yapılandırmaya başvuran borçlular,İlk taksitini ödeyemeyenler,Peşin ödemesini yapmamış olanlar.En geç yarın başvurulabilecek.Tercih edilen ödeme planı değiştirilecek.Taksit yerine peşin ödeme seçilecek.Gecikme zammı ve borcun ana parası ödenecek.İlk taksiti ödeyenler tercih değiştirebilecek.30 Nisan'a kadar peşin ödemeye geçebilecek.Kalan borçtaki enflasyon farkının yarısı silinecek.yönelik 3 büyük destekten yararlanmak için başvuru süresi 30 Nisan'da sona erecek.Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf. (Terzi, berber, kantinci, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye gibi)3 ay boyunca ayda 1.000 lira hibe desteği. Ayrıca yine 3 ay boyunca aylık büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği.e-Devlet üzerinden başvurulacak.Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen ve cirosu 3 milyon liranın altında olup 2020 yılında yüzde 50 ve fazla kayıp yaşayan lokanta restoran ve kafeler.Kayıp cironun yüzde 3'ü ödenecek. Bu rakam 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmayacak.Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.