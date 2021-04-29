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    2020’de hayat poliçeleri arttı

    , üye şirketlerden derlediği 2020 yıl sonu poliçe rakamlarını duyurdu. 2019 yıl sonu rakamlarına kıyasla 2020 yıl sonunda hayat dışı toplam poliçe üretimi yüzde 9.2 gerileyerek 62 milyon 844 bin olurken, yine aynı dönemde hayat tarafında yüzde 16.2 artış görüldü ve toplam poliçe sayısı 2020 yıl sonunda 5 milyon 172 bine ulaştı.

    2020’de hayat poliçeleri arttı
    Türkiye Sigorta Birliği, üye şirketlerden derlediği 2020 yıl sonu poliçe rakamlarını duyurdu. 2019 yıl sonu rakamlarına kıyasla 2020 yıl sonunda hayat dışı toplam poliçe üretimi yüzde 9.2 gerileyerek 62 milyon 844 bin olurken, yine aynı dönemde hayat tarafında yüzde 16.2 artış görüldü ve toplam poliçe sayısı 2020 yıl sonunda 5 milyon 172 bine ulaştı. 2020 yıl sonu rakamları branş bazında incelendiğinde en fazla poliçenin branşında olduğu görüldü. 2019'a kıyasla yüzde 7.2 gerileme yaşayan söz konusu branşta, 2020 yıl sonunda 18 milyon poliçe yazıldı. Hastalık/sağlık branşında, pandeminin etkisinin görülmediği 2019'a kıyasla 2020'de yüzde 33.2 gerileme ile poliçe sayısının 4 milyon olduğu görüldü. 2019'da 5 milyon 670 bin poliçe sayısına ulaşan branşında 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 artış ile toplam poliçe sayısı 6 milyon 139 bine ulaştı.
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    Haberler Ekonomi 2020’de hayat poliçeleri arttı