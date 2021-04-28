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    Esnafa yeni destek: Borçların faizsiz ertelenmesi, prim desteği

    TESK Başkanı ken, dün Ticaret Bakanı ’u ziyaret ederek, destek istedi. Palandöken, “SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını, borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesini, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi ile bankalara olan tüm borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

    Esnafa yeni destek

    TESK Başkanı ken, dün Ticaret Bakanı 'u ziyaret ederek, destek istedi. Palandöken, "SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını, borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesini, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi ile bankalara olan tüm borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

    Talepler arasında, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV, KDV indirimi, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi, yeni başvurulara imkan tanınması da yer aldı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, esnafa bütçe imkanları çerçevesinde desteklerin devam edeceğini belirterek, "Pandemi döneminde esnafa 31.7 milyar lira kredi desteği sağlandı" dedi.

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