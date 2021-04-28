

"Çin'in metropolü Şangay'daki en büyük bankalarından altısı, 5 Mayıs alışveriş festivali öncesinde dijital yuan'ı destekliyor. Hareket, ülkenin en büyük iki ödeme sağlayıcısı olan Alipay ve WeChat Pay için doğrudan bir tehdit oluşturuyor.

"Kimliği açıklanmayan bir banka yetkilisi, toplumun geleneksel ödeme platformları yerine e-yuan'a güvenmesi gerektiğini belirtti ve 'İnsanlar, dijital yuan ödemesinin artık Alipay veya WeChat Pay'e güvenmek zorunda kalmayacak kadar uygun olduğunun farkına varacaklar' dedi.

"Zürih Üniversitesi, Blockchain 2021 müfredatına Derin Dalışı'na Cardano üzerine bir ders dahil edecek. Bu durum blokzinciri alanının ortaya çıkan teknolojilerinin ileri görüşlü eğitim kurumları tarafından hızla nasıl benimsendiğini gösteriyor.

"Bitcoin eleştirmeni Jamie Dimon'un öncülük ettiği JP Morgan Chase bankacılık devinin, zengin müşteriler için ilk Bitcoin fonunu bu yaz kadar erken başlatabileceğini söyledi.