Ve netleşti! Ücret indirimi ile ilgili son dakika detayı! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Yazılı olarak kabul etmeyin...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Birçok kişi bilmiyor. İşverenin yazılı olarak yapması ve çalışanında yazılı olarak yanıt vermesi gerekiyor. Çalışan isterse ücret iadesi talep edebiliyor. Koronavirüs salgını döneminde işleri bozulan veya pandemiyi gerekçe gösteren kimi işveren, ücretsiz izne çıkarma yetkisini de kullanarak ücrette indirim, çalışma koşullarında değişiklik gibi taleplerle işçinin karşısına çıkabiliyor. Böyle bir değişikliğin geçerli olabilmesi için işverenin değişiklik talebini yazılı yapması, işçinin de yazılı olarak kabul etmesi gerekir. Yazılı olarak kabul etmeyen işçi indirimli ücretle çalışmaya devam etse bile daha sonra dava açarak ücret farkını isteyebilir.
1475 Sayılı Eski İş Kanunu'nda işverenin çalışma koşullarında sonradan değişiklik yapması işçi açısından doğrudan haklı fesih sebebi oluşturuyordu. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 22. maddesinde ise işverene belirli koşullarla iş sözleşmesi veya sözleşmenin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulaması ile oluşan çalışma şartlarında değişiklik yapma yetkisi tanındı. Ancak bu mutlak bir yetki değil, kurala bağlanmış bir yetkidir.
Buna göre, işçi ve işveren anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz. Ancak, işveren, çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği, durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Yazılı olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve ihbar süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşveren bu gerekçeyle iş akdini feshederse işçinin kıdem tazminatını ve bildirim süresine uymadı ise ihbar tazminatını ödemek zorundadır.
İşçi de İş Kanunu'nun 17 ila 21. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde dava açabilir. İşyerinde çalışan sayısı 30 işçiden fazla ise işe iade talebinde bulunabilir.