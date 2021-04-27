Borç Kapatma veya Transfer Kredisi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Borç kapatma kredisi almak isteyenler yukarıda belirtilen bankalara giderek başvuru yapabilirler. Bu bankaların genel olarak aradığı şartlar borçlarla ilgili yasal takibin olmamasıdır. Banka borçlarınız yüzünden herhangi bir yasal sürecin başlatılmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca bu bankalar sizden gelir belgesi de istemektedir. Gelir belgesi ile birlikte ve yasal süreç içerisinde değilseniz borç kapatma kredisine başvuru yapabilirsiniz. Borç kapatma kredisinin taksitleri gelir belgenize göre düzenlenir ve maaşınızın yarısını geçmeyecek şekilde hesaplanır.

İpotekli bir şekilde de borç kapatma kredisi veren bankalar bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen bankaların şubelerine giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Borç kapatma kredisi başvurunuz onaylandığı zaman diğer bankalar üzerinde bulunan borçlarınızın tamamı kapatılacaktır.