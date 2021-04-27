Kredi ve kredi kartı kullanımı son yarıyıllarda çoğalış gösterdi. Kredi kartı kullanımları 2020 senesinden itibaren kademeli bir artışa geçti. Faiz oranlarının yükselmesine karşın vatandaşların gereksinim kredisi kullanım oranları da artmış durumda. Bu süreçte kredi ve kredi kartı kullanımı yapan ancak borçlarını ödemekte zorlananlar için bankalar yapılandırma kredisi sağlıyorlar. Yapılandırma kredisi bu dönemde müşterilerine borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Özellikle birkaç farklı bankadan ihtiyaç kredisi kullanan ve gelirinin önemli bir kesimini bankaların kredi taksitlerine harcayanlar için bankalar borçları tek çatı altında topluyorlar.
İNG Borç Kapatma Kredisi
İNG Bank müşterilerine borç kapatma kredisi kullanımlarında yüzde 1.49 faiz oranı sağlar. Banka bunun yanında 36 ay vade ve ödeme erteleme fırsatı sunar. Bankanın açıkladığı faiz oranı 50.000 TL'ye kadar olan krediler için geçerli.
Akbank Borç Kapatma Kredisi
Akbank bu tür durumda olan müşterilerine borç transfer kredisi imkanı sağlıyor. Banka özellikle birden fazla kredi kartı kullanan, borcunu ödemeyen, borçlarını dönüşümlü olarak kapatmaya çalışan müşterilerine 20.000 TL kredi olanağı sunuyor. Bankanın sunduğu bu kredi olanağında, müşterilerin tüm kredi kartı borçları kredi kapsamında kapatılıyor.