Emeklilere son dakika 2000 TL! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak! İkramiye tahsis numarası nasıl öğrenilir?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bayram öncesinde alacaklar ikramiyeyi merak ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında, bayram ikramiyeleri milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılacak. Başkan Erdoğan emeki ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.''Bayram ikramiyelerini Ramazan bayramını Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz'' dedi. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlar ise en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, emekli aylığıyla birlikte vefat eden eşinden kaynaklı ölüm aylığı da alan bir emekli, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden bayram ikramiyesi alabilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI! TARİH BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.' dedi.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs'a denk geliyor. SGK tarafından aktarılan bilgilere göre, emeklilerin ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara aktarılması için bakanlığın çalışmaları hızlandı.
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi ya da bir kaç güne yayılarak ödemelerin bayramın öncesinde hesaplarda olması beklentiler arasında.