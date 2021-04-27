Bankalar tarafından her sene olduğu gibi 2021 Ramazan bayramı nedeniyle faizsiz bayram kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı. Covid-19 yani korona salgını sebebiyle mali açıdan sorun yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramına az bir süre kala Bankalar bayram kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte 2021 Ramazan Bayramı faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar listesi sizlerle. Müşterilerin arz ve talep dengesi gözetilerek yapılan bayram kredileri, bankalara başvuru yapılan kredi miktarı ve oranı arttıkça faizlerin düşmesiyle oluşmaktadır. Böylece hem bankalar yeni müşteriler kazanmakta; hem de tüketiciler düşük faiz oranları ile kredi kullanıp nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
Faizsiz Bayram Kredisi 2021
Yapı Kredi, CEPTETEB, Türkiye İş Bankası, ING Bank, gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları, düşük faizli banka kredileri ile bayram öncesi kredi hacimlerini genişletmeyi hedefliyor. Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve ING Bank'ın özel Bayram Kredisi fırsatlarını değerlendirmek için oranlara göz atabilirsiniz.
Denizbank Bayram Kredisi
Türkiye'nin en kolay kredi veren bankaları arasında yer alan Denizbank bayram kredisi kampanyasını başlattığını duyurdu. Banka tarafında yapılan açıklamada "İhtiyaçlarını rahat rahat karşıla diye, aylık %1.59'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi fırsatı seni bekliyor. Kredini şubelerimizden kolaylıkla kullanabilirsin" ifadeleri ile ihtiyaç kredisi faiz oranı için başlangıç seviyesi yüzde 1,59 olarak ilan edildi.