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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 09:40
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    • 27.04.2021 09:40
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    Ceplere bayram yaptıran ! Şimdi al Temmuz'da öde ! Bankalar tek tek duyurdu

    Normal fertsel lüzum kredilerinden ve araç kredilerinden değişik olarak, gideri daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi cinslerinden biri de dir. Bankaların hem alıcı çekmek hem de az giderli olarak daha önceki alıcılarına ödeme basitliği sağlamak ismine oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan ve Kurban bayramlarına özel olarak planlanmaktadır. Bayram kredilerinin tüketici lehine olan tarafı faiz oranlarının normal zamandan daha az olmasıdır. Bu anlamda bankalar, yaklaşırken bayrama özel düşük faiz oranlı yeni faizsiz bayram kredisi kampanyalarını duyurmaya başladılar.

    takvim.com.tr
    Ceplere bayram yaptıran son dakika kredi kampanyaları! Şimdi al Temmuz'da öde...

    Bankalar tarafından her sene olduğu gibi 2021 Ramazan bayramı nedeniyle faizsiz bayram kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı. Covid-19 yani korona salgını sebebiyle mali açıdan sorun yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramına az bir süre kala Bankalar bayram kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte 2021 Ramazan Bayramı faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar listesi sizlerle. Müşterilerin arz ve talep dengesi gözetilerek yapılan bayram kredileri, bankalara başvuru yapılan kredi miktarı ve oranı arttıkça faizlerin düşmesiyle oluşmaktadır. Böylece hem bankalar yeni müşteriler kazanmakta; hem de tüketiciler düşük faiz oranları ile kredi kullanıp nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

    Faizsiz Bayram Kredisi 2021

    Yapı Kredi, CEPTETEB, Türkiye İş Bankası, ING Bank, gibi Türkiye'nin önde gelen bankaları, düşük faizli banka kredileri ile bayram öncesi kredi hacimlerini genişletmeyi hedefliyor. Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve ING Bank'ın özel Bayram Kredisi fırsatlarını değerlendirmek için oranlara göz atabilirsiniz.

    Denizbank Bayram Kredisi

    Türkiye'nin en kolay kredi veren bankaları arasında yer alan Denizbank bayram kredisi kampanyasını başlattığını duyurdu. Banka tarafında yapılan açıklamada "İhtiyaçlarını rahat rahat karşıla diye, aylık %1.59'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi fırsatı seni bekliyor. Kredini şubelerimizden kolaylıkla kullanabilirsin" ifadeleri ile ihtiyaç kredisi faiz oranı için başlangıç seviyesi yüzde 1,59 olarak ilan edildi.

        Ziraat Bankası Bayram Kredisi

        Ziraat Bankası'ndan bayram kredisi kullanan müşterilere aylık yüzde 1,51 kredi faizi uygulanıyor. Bu faiz oranı ile bayram ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler 36 ay vadeli 15 Bin TL kredilerde bankaya he ay 570 TL kredi taksiti öderler.

        Garanti BBVA Bayram Kredisi

        Garanti BBVA tarafından ihtiyaç kredisi kullanımı sırasında müşterilere aylık olarak yüzde 1,89 kredi faizi uygulanıyor. Müşteriler bu şartlarda 36 ay vadeli 15 Bin TL kredi kullandıklarında bankaya her ay 614 TL ödeme yapıyorlar. Kredi tutarı 25 Bin TL olursa aylık kredi taksiti de 994 TL oluyor.

        İş Bankası Bayram Kredisi

        Bayram kredisi kullanmak için İş Bankası'nı seçen müşteriler 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde aylık 1,65 kredi faizi ile karşılaşıyorlar. Bu kredi kampanyası kapsamında 36 ay vadeli 15 Bin TL ihtiyaç kredisi kullanan müşteriler bankaya her ay 586 TL kredi taksiti ödüyorlar.

            QNB Finansbank Bayram Kredisi

            QNB Finansbank tarafından açıklanan kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.44 olarak ilan edilirken isteyen kişilere de 3 ay ertelemeli kredi kullanma imkanı sağlanacağı ilan edildi.

            Kampanya kapsamında 15 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulurken kredi vadesi ise 36 ay ile sınırlandırıldı. Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler başvurularını kendilerine en yakın Finansbank şubesinden yapabileceği gibi internetten online kredi başvurusu yapma imkanı da sunulacak.

            Bayram Kredisi Nedir? Dosya Masrafı Var mıdır?

            Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır.

            Tüketici kredisi ve taşıt kredisi kesintileri ve dosya masrafları kanunların istediği ölçüde olurken, bayram kredileri hem çok az masraflı hem de neredeyse kesintisiz olarak tüketicinin eline geçmektedir.

            Bayram kredilerinin tüketici lehine olan tarafı faiz oranlarının normal zamandan daha az olmasıdır. Tabi bazı bankalar sırf müşteri kapabilmek adına faiz oranını düşük göstermesine karşın yaptıkları kesintiler ile masrafları neredeyse normal zamanlardaki faiz oranlarına denk getirmektedir.

            Müşterilerin arz ve talep dengesi gözetilerek yapılan bayram kredileri, bankalara başvuru yapılan kredi miktarı ve oranı arttıkça faizlerin düşmesiyle oluşmaktadır. Böylece hem bankalar yeni müşteriler kazanmakta; hem de tüketiciler düşük faiz oranları ile kredi kullanıp nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

            Bir nevi para satmak olarak da nitelendirilebilecek krediler, bankaların havuzlarında bulunan paraları kiraya vermeleridir.
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            Haberler Ekonomi Ceplere bayram yaptıran son dakika kredi kampanyaları! Şimdi al Temmuz'da öde bayram kredisi! Bankalar tek tek duyurdu