Eğer el işi ürünleri konusunda yeteneğiniz varsa yeteneğinizi gelir kapısına dönüştürebilirsiniz. Tasarlayacağınız, kolye, küpe ve bilekleri satarak para kazanabilirsiniz. Eğer takı tasarımı konusunda bilginiz yoksa YouTube üzerinde bulunan kursları izleyerek çeşitli şeyler öğrenebilir ve daha sonrasında tasarımlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Ürünlerinizin satışı içinse sosyal medyayı bir miktar aktif kullanmanız gerekebilir, çünkü daha geniş kitlelere ulaşmak ve daha fazla ürün satmak sosyal medya ile daha kolay hale gelmektedir. Bu noktada takı tasarımı işinden kazanacağınız para sizin ellerinizde, eğer yaptığınız tasarımlar beğenilirse daha çok para kazanırsınız, yine büyük kitlelere ulaşmanız halinde de aylık ciddi miktarlarda paralar kazabilirsiniz.
Evde Davetiye Katlama
Türkiye genelinde yaygın olarak yapılan işlerden bir tanesi evde davetiye katlama işidir. Özellikle gününün büyük bir bölümünü evde geçiren ev hanımları arasında oldukça popüler olan bir iştir. Çevrenizde bir matbaa varsa eğer ziyaret ederek sizler için uygun bir davetiye işi olup olmadığını sorabilir, yine internet üzerinden davetiye katlama işi veren firmalarla iletişime geçebilirsiniz. Davetiye katlama işine ek olarak koronavirüs salgını döneminde kullanım oranı oldukça artan galoşlar için de firmalar katlama işi yaptırabiliyor. İnternet üzerindeki ilanları inceleyerek size uygun işlere başvuru yapabilirsiniz.
Evde Paketleme ve Üretim İle Para Kazanma
Evde iş imkanı sağlayan farklı üretim firmaları yer almaktadır. İmalat sektöründe hizmet veren birçok firma özellikle İstanbul gibi şehirlerde yoğun talebi karşılamak adına ürün paketlemesi ve üretimi için iş vermektedir. Evde nikâh şekeri paketleyerek veya basit örgü vb. işler yaparak ek gelir sağlayabilirsiniz. Evde yapılabilecek ek işler arasında paketleme en çok tercih edilenlerden biridir. Aylık olarak bu yöntem sayesinde 600 – 1300 TL arasında bir kazanç sağlamak mümkündür.