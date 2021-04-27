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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 16:04
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    • 27.04.2021 16:04
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    Salı hangi banka ne kadar kazanç verir? 10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? İşte 32 ve 34 günlük faiz kazanç tablosu

    10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Son senelerde çoğalan altın ve döviz kurları vatandaşları değişik yatırımlara yöneltmeye başladı. Toplu ölçüde parası olup bir yatırım yapmak isteyenlerin en sık müracaat ettiği usul ise faizdir. Yatırım yapmak isteyen şahıslar en fazla faizi hangi bankanın verdiği inceliyor. hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar. Peki Salı hangi banka ne kadar kazanç verir? İşte faiz kazanç tablosu

    takvim.com.tr
    10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? İşte 32 ve 34 günlük faiz kazanç tablosu

    Nisan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bankaların uyguladığı faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar yüksek faiz sunmaya devam etti. 32 günlük mevduat faiz oranlarının yüzde 19 civarlarına çıktığı görülüyor. Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.

    İş Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

    İş Bankası aylık faiz oranını %12.80 olarak belirlemiştir. Ancak bankanın uygulaması yatırım yapılacak miktara göre değişmektedir. Yatırılacak yutar ne kadar yüksekse o kadar yüksek faiz oranı uygulanır.

    Halkbank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

    Halkbank vadeli hesap faiz oranını %17,75 olarak uygulamaktadır.

        Enpara 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

        Enpara online bankacılık uygulamasıdır. Uygulama aylık faiz oranını %15,25 olarak belirlemiştir.

        ING Bank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

        ING Bank aylık faiz oranını %19 olarak belirlemiştir.

        Akbank 10.000 TL ne kadar faiz getirir?

        Akbank aylık faiz oranını % 16,50 olarak belirlemiştir.

            Vadeli mevduat nedir?

            Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.

            Vadeli mevduat faiz getirisi nasıl hesaplanır?

            Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.

            Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı
            Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı
            Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı

            Vadeli TL mevduat kazancımdan ne kadar stopaj kesintisi yapılır?

            Vadeli TL mevduatta stopaj oranı yüzde 15 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 10 olarak tahsil edilmektedir. Vadesinden önce bankaların onayı ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.

            Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlerden ne kadar stopaj kesintisi yapılır?

            Vadeli döviz (USD, EUR, GBP vs.) mevduatta stopaj oranı yüzde 18 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 18, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 13 olarak tahsil edilmektedir.
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            Haberler Ekonomi 27 Nisan 2021 Salı hangi banka ne kadar kazanç verir? 10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? İşte 32 ve 34 günlük faiz kazanç tablosu