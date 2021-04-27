Nisan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bankaların uyguladığı faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar yüksek faiz sunmaya devam etti. 32 günlük mevduat faiz oranlarının yüzde 19 civarlarına çıktığı görülüyor. Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.
İş Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?
İş Bankası aylık faiz oranını %12.80 olarak belirlemiştir. Ancak bankanın uygulaması yatırım yapılacak miktara göre değişmektedir. Yatırılacak yutar ne kadar yüksekse o kadar yüksek faiz oranı uygulanır.
Halkbank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?
Halkbank vadeli hesap faiz oranını %17,75 olarak uygulamaktadır.