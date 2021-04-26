Devletin yardım kredileri yoğun alaka görmeye devam ederken kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası da süreçte her zaman olduğu gibi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 6 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay ay vadeli kredi desteği verilmektedir.