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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 13:09
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    • 26.04.2021 13:09
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    Yüz binlerce kişiye müjdeli ! 4/D'li taşeron ve kamu işçileri için ikramiye kaç TL verilecek? 2. Tediye ödemeleri…

    na yalnızca birkaç hafta kadar kısa müddet kala milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir yandan ikramiye ödemeleri olarak da öğrenilen tediyeler için senesine ait ikinci taksit ödemeleri gelmeye başladı. Bayrama az bir zaman kala hesaplara yatırılacak olan tediye ödemeleri hangi tarihlerde ne kadar verilecek olduğu merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tediyenin 4'üncü taksiti 14 Aralık'ta ödenecek. Peki, Tediye nedir? Tediye ne zaman ödenecek?

    takvim.com.tr
    Yüz binlerce kişiye müjdeli haberler! 4/D'li taşeron ve kamu işçileri için...

    Ramazan bayramına sadece birkaç hafta kadar kısa süre kala milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir yandan ikramiye ödemeleri olarak da bilinen tediyeler için 2021 yılına ait ikinci taksit ödemeleri gelmeye başladı. Bayrama az bir zaman kala hesaplara yatırılacak olan tediye ödemeleri hangi tarihlerde ne kadar verilecek olduğu merak edilen konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor. 4D taşeron ve kamu işçileri için ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar verilecek olduğu en merak edilen konuların başında geldi.


    Yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiren açıklamalar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. 2021 yılında verilecek olan ilk tediye ödemeleri vatandaşların hesaplarına 29 Ocak tarihinde yatırılmıştı. Mayıs ayında ramazan bayramı öncesinde verilecek ikinci tediye ödemelerinin ne zaman olacağı ve ne kadar olacağı en merak edilen konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor.

    Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için her yıl düzenli olarak 52 günlük tediye ödemeleri 4 taksit ile veriliyor. Her taksit sırasında 13 günlük olarak verilen ödemenin ilk taksiti 29 Ocak tarihinde verilmişti.

        Tediye ödemeleri ne zaman verilecek?

        Her yıl toplam 52 günlük olarak verilen tediye ödemeleri 4 taksit ile her taksitte 13 günlük olarak verilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından gelen karar ile beraber ilk taksit ödemesi 29 Ocak tarihinde vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı.

        Bu sefer de ikinci olarak verilecek olan ödemeler de ramazan bayramına sayılı gün kala 11 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Yılın ilk yarısı içerisinde tediye ödemeleri tamamlanırken kalan 26 günlük kısım da yılın ikinci kısmın da verilecek.

        Tediye ne demek?

        Tediyenin kelime anlamı "Para vb. bir şey verme, ödeme" . İlave tediye ise ek ödeme demek.

        Tediyeyi kimler alabilir?

        "Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

        "Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

        Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Yüz binlerce kişiye müjdeli haberler! 4/D'li taşeron ve kamu işçileri için ikramiye kaç TL verilecek? 2021 2. Tediye ödemeleri…