Ramazan bayramına sadece birkaç hafta kadar kısa süre kala milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir yandan ikramiye ödemeleri olarak da bilinen tediyeler için 2021 yılına ait ikinci taksit ödemeleri gelmeye başladı. Bayrama az bir zaman kala hesaplara yatırılacak olan tediye ödemeleri hangi tarihlerde ne kadar verilecek olduğu merak edilen konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor. 4D taşeron ve kamu işçileri için ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar verilecek olduğu en merak edilen konuların başında geldi.
Yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiren açıklamalar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. 2021 yılında verilecek olan ilk tediye ödemeleri vatandaşların hesaplarına 29 Ocak tarihinde yatırılmıştı. Mayıs ayında ramazan bayramı öncesinde verilecek ikinci tediye ödemelerinin ne zaman olacağı ve ne kadar olacağı en merak edilen konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor.
Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için her yıl düzenli olarak 52 günlük tediye ödemeleri 4 taksit ile veriliyor. Her taksit sırasında 13 günlük olarak verilen ödemenin ilk taksiti 29 Ocak tarihinde verilmişti.