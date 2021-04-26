Konut kredisi faiz oranları açıklandı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ve vade oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Bankalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle çeşitli indirimler uygulamaya devam ediyor. Kamu bankalarının başlattığı bu uygulamaya Türkiye'de bulunan özel bankalarda katıldı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi hangi bankada? Kredi faiz tutarı hesaplama: Hesaplamanızı yaptıktan sonra göreceğiniz toplam geri ödeme tutarından; kullanmak istediğiniz kredi ve vergi tutarlarını çıkarttığınızda ödeyeceğiniz yaklaşık faiz miktarını bulabilirsiniz. Aylık olarak ne kadar faiz tahsil edileceğini ise ödeme planında görebilirsiniz.