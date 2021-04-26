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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 13:47
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    • 26.04.2021 13:47
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    Bankalarda son dakika faiz depremi! 7 banka faizi arttırdı, 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Nakit paranız varsa yaşadınız

    Son dakika faiz depremi: 26 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar emin olduğu ve hesaplama yapma imkânınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini öğrenirsiniz. Peki, azami faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 10 bin lira ve 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç ? Vadeli mevduat hesabı ile hasılat elde etkenin en büyük avantajı tehlikesiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceği de bellidir.

    takvim.com.tr
    Bankalarda son dakika faiz depremi! 7 banka faizi arttırdı, 32 günlük vadeli mevduat...

    Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bu anlamda yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Vatandaşlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 10 bin lira ve 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir.

    REPO HESABI AÇANLARIN 32 GÜNLÜK KAZANCI KAÇ TL?

    Repo, kısa süreli bir menkul değerin belirli bir süre aralığının sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını taahhüt eden satış işlemidir. Bankalar aracılığıyla otomatik repo talimatı vererek repo işleminizin düzenli olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz.

    32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA BELLİ OLDU!

    Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları karşılaştırıldığında en yüksek verilen 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi yüzde 19.00 seviyesi ile Burgan Bank hesabı olduğu ortaya çıkıyor.

    BMB: HEM MEVDUAT HEM DE KREDİ FAİZLERİ YÜKSELİYOR

    Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı bir önceki haftaya göre 10 baz puan artışla %17,87 olurken dolar mevduat faizi 7 baz puan artışla %1,20 ve Euro mevduat faizi 1 baz puan artışla %0,45 oldu.

    TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 72 baz puan artışla %21,78 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 30 baz puan artışla %18,18; taşıt kredi faizleri 25 baz puan artışla %20,36 ve ihtiyaç kredi faizleri 19 baz puan artışla %23,74 olarak gerçekleşti.

        10.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT KAZANCI

        10.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT KAZANCI

        100.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT KAZANCI

            100.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT KAZANCI

            VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            MEVDUAT FAİZ ORANLARI

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA

            Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir.

            Net mevduat getiri ise brüt faiz getirisinden mevduat vadesine göre denk gelen stopajın (gelir vergisinin) düşülmesi ile hesaplanır. Yukarıdaki örneğin vadesi 30 gün olduğu için stopajı %15'dir. Bu durumda net kazanç ise 124,02 TL - (124,02 TL*%15) = 105,42 TL olur.
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            Haberler Ekonomi Bankalarda son dakika faiz depremi! 7 banka faizi arttırdı, 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı! Nakit paranız varsa yaşadınız