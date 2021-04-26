Bu sene geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlenmişti. Çalışanların merakla araştırdığı asgari ücret zammının yanı sıra 485 TL ek zam müjdesi geldi. Öte yandan temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki, asgari ücrete 485 TL ek zam yapılacak mı? 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ne kadar? İşte haberin detayları....
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu talep hayata geçerse asgari ücretlilere 485 TL ek zam yapılmış olacak.
TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
2021 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET-BRÜT)
2021 yılında geçerli asgari ücrete %21,56 artış yapıldı. Buna göre, asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu.