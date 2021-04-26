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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 14:54
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    • 26.04.2021 14:54
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    lilere müjde! ayı asgari ücret net-brüt zammı gelecek mi? 485 TL ek zam…

    2021 yılnını yavaş yavaş ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde zammı konusunda araştırmalar başladı. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam ile birlikte asgari ücretli çalışanlara da zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücrete 485 TL ek zam yapılacak mı? ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.

    takvim.com.tr
    Asgari ücretlilere müjde! 2021 Temmuz asgari ücret zamları belli oldu! 485 TL ek zam…

    Bu sene geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlenmişti. Çalışanların merakla araştırdığı asgari ücret zammının yanı sıra 485 TL ek zam müjdesi geldi. Öte yandan temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki, asgari ücrete 485 TL ek zam yapılacak mı? 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ne kadar? İşte haberin detayları....

    ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

    Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu talep hayata geçerse asgari ücretlilere 485 TL ek zam yapılmış olacak.

    TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

    2021 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.

    2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET-BRÜT)

    2021 yılında geçerli asgari ücrete %21,56 artış yapıldı. Buna göre, asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu.

        2021 AGİ NE KADAR?

        Bekar: 268,31 TL

        Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL

        Evli eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 362,22 TL

        Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 402,47 TL

        Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 456,13 TL

        AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        Bekar çocuksuz işçi: 2 bin 825 lira 90 kuruş

        Evli eşi çalışmayan işçi: 2 bin 879 lira 57 kuruş

        Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi: 2 bin 919 lira 81 kuruş

        Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi: 2 bin 960 lira 6 kuruş

        Evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi: 3 bin 13 lira 72 kuruş

        BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.

        Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.

        Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.

            AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

            1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

            ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

            Çalışanın kendisi %50
            Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
            1. çocuk %7,5
            2. çocuk %7,5
            3. çocuk %10
            4. çocuk %5

            ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI

            Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.

            YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

            Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

            Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

            NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

            Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle yaşanacak bazı değişiklikler şunlar:

            1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

            2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

            3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

            4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

            5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşlarını belirleyen gelir sınırı değişecek.

            6- Kendi primini ödeyen Bağ- Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek.
            Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

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