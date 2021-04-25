Ücretsiz izinde olan ve 1.500 TL destek alanlar için yeni fırsat

Kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran'a kadar uzatılması ücretsiz izinde olan ve 1.500 TL destek alan sigortalılar için de bir fırsatı ortaya çıkardı. Kısa çalışma ödeneği 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve geriye dönük uygulanacak. Haktan faydalananlar en düşük 2.146 lira alacak. Karar, Mart ayında kısa çalışma yapmasa da hakkı olup ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanları kapsıyor. Bu kapsamda olanlar 1.500 lira nakdi ücret desteği yerine önceki kısa çalışma ödeneğini almaya devam edecek.