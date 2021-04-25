Bankalara uğrayarak kredi çekecek olanlar taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları için sunulan en cazip fırsatı merak ediyor. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. Bu bağlamda da ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yeniliyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif Vakıfbank'ta 1,32 oranla dikkatleri üzerine çekiyor.
Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Ülke genelinde pandemi sebebiyle özellikle ihtiyaç kredilerine ilgi artarken, konut veya otomobil alımı için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı da bir hayli artmış durumda. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları gelmekte. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen ücret o kadar artarken, faiz oranı düştükçe geri ödenecek ücretin miktarı da azalıyor.
Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları