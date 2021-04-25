Ev Kredisi Nasıl Alınır?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir.

Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.