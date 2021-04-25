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    • Ekonomi
    • 25.04.2021 13:32
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    • 25.04.2021 13:32
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    Kredi çekmek isteyenlere, kredi çekenlere dan fena haber! Bankaların ihtiyaç, taşıt ve faiz oranları pik yaptı

    25 Nisan , , , , kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları gelmekte. ın kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen ücret o kadar artarken, faiz oranı düştükçe geri ödenecek ücretin miktarı da azalıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, ya da ihtiyaç kredisinde en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle tarafından nde sunulan 1.32 fırsatı ön planda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kredi çekmek isteyenlere, kredi çekenlere bankalardan fena haber!

    Bankalara uğrayarak kredi çekecek olanlar taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları için sunulan en cazip fırsatı merak ediyor. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. Bu bağlamda da ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yeniliyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif Vakıfbank'ta 1,32 oranla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

    Ülke genelinde pandemi sebebiyle özellikle ihtiyaç kredilerine ilgi artarken, konut veya otomobil alımı için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı da bir hayli artmış durumda. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları gelmekte. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen ücret o kadar artarken, faiz oranı düştükçe geri ödenecek ücretin miktarı da azalıyor.

    Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

        Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

        Ev Kredisi Nasıl Alınır?

        Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir.

        Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

        Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

        Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

        Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.

        Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

            TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

            Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.

            Bu şartları sağlamanız durumunda bir diğer önemli şart ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir.

            İHTİYAÇ KREDİSİ

            İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.

            Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

            Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

            18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
            Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
            Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
            Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
            Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
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            Haberler Ekonomi Kredi çekmek isteyenlere, kredi çekenlere bankalardan fena haber! Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları pik yaptı