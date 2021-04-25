İş arayana 1.203 TL istihdam yardımı! İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İş arayan vatandaşlara destek ödemeleri veriliyor. Sosyal yardım alan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri verilirken bu bağlamda sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 100 lira kadar, bulanlara ise bin 103 lira destek ödemesi yapılıyor. Üstelik eğitim ve sağlık yardımları da devam ediyor. Sosyal yardım alan vatandaşlar ise bu desteklerden faydalanmanın şartlarını merak ediyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...
TEŞVİK EDİLİYOR
Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor.
Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.
Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor.
1 yılda 3 kez yararlanılabilen bu yardım ile iş arayanların karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.
Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor.
Bu yıl için bu tutar bin 103 lira.
Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda 1 yıl süreyle eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor.
İşe yönlendirme yardımı ile sosyal yardım alanların iş hayatına girmesi destekleniyor.