İş arayana 1.203 TL istihdam yardımı! İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İş arayan vatandaşlara destek ödemeleri veriliyor. Sosyal yardım alan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri verilirken bu bağlamda sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 100 lira kadar, bulanlara ise bin 103 lira destek ödemesi yapılıyor. Üstelik eğitim ve sağlık yardımları da devam ediyor. Sosyal yardım alan vatandaşlar ise bu desteklerden faydalanmanın şartlarını merak ediyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...