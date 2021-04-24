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    128 milyar dolar yalanını belgelerle çürüttü

    Başkanı , ve ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, 128 milyar dolar yalanını belgelerle çürüttü.

    Rezerv kaybı yok

    Merkez Bankası Başkanı , aHaber'in canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklinde yürüttüğü kirli propogandaya değinen Kavcıoğlu, "128 milyar dolar gibi bir rakamı telaffuz edip, bu kadar insanı zan altında bırakmak hayret verici. Algı operasyonu yapılıyor. MB bireylere döviz satmıyor. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var" dedi.


    ALBAYRAK'TAN TARİHİ ALTIN HAMLESİ
    Kavcıoğlu,     'ın altın konusundaki büyük başarısını da ifade etti. "Altın rezervi 120'den 720 tona çıktı" diyen Kavcıoğlu, bu devasa altın rezervini Berat Albayrak'ın Bakanlığı yaptığı dönemde 'ye getirdiğini belirtti.

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    Haberler Ekonomi Şahap Kavcıoğlu 128 milyar dolar yalanını belgelerle çürüttü