Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, aHaber'in canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklinde yürüttüğü kirli propogandaya değinen Kavcıoğlu, "128 milyar dolar gibi bir rakamı telaffuz edip, bu kadar insanı zan altında bırakmak hayret verici. Algı operasyonu yapılıyor. MB bireylere döviz satmıyor. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var" dedi.







ALBAYRAK'TAN TARİHİ ALTIN HAMLESİ

Kavcıoğlu, Berat Albayrak'ın altın konusundaki büyük başarısını da ifade etti. "Altın rezervi 120'den 720 tona çıktı" diyen Kavcıoğlu, bu devasa altın rezervini Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde Türkiye'ye getirdiğini belirtti.

