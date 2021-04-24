Bitay battı mı? Bitay kimin? Kripto para borsası Bitay battı mı açıklaması!

Bitay kimin? Bitay battı mı? Kripto para borsası Bitay ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Kripto para borsalarında son günlerde yaşanan batış haberlerinin ardından gözler diğer kripto para borsalarına çevrildi. Son olarak Bitay ile ilgili ortaya çıkan iddiaların ardından Bitay battı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Bitay kimin?
BİTAY BATTI MI?
Sosyal medyada Bitay ile ilgili para çekememe iddiaları ortaya atılmaya başlanırken konuyla ilgili açıklama geldi.
Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz yaptığı açıklamada; "Ziraat Bankası ve Fiba Banka'da hesabı olan havaleler bu saatte de devam ediyor. Diğer bankada hesabı olanlara pazartesi sabahı ne kadar isterlerse anında para yatıracağız." ifadelerini kullandı.
BİTAY KİMİN?
2018 yılında kurulan Teknopark İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Bitay Teknoloji, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 2 akademisyen ve 1 bilirkişi tarafından geliştirildi. Bitay sahibinin Niyazi Yılmaz olduğu biliniyor.
BİTAY NEDİR?
Bitay Teknoloji, Türkiye'nin en gelişmiş dijital para alım ve satım işlemlerinin yapılmasını sağlayan ileri düzey trade sistemini hem web hem de mobil uygulama olarak sunan borsadır. Ayrıca, geleceğin finans teknolojisine dayalı masrafsız ve anlık para transferi ile anlaşmalı üye işyerlerinde de dijital para olarak ödeme sistemi imkanı sunmaktadır.