Bitay battı mı? Bitay kimin? Kripto para borsası Bitay battı mı açıklaması!

Global Borsaların en büyükleriyle yaptığı çözüm ortaklığı anlaşmaları ile de Türkiye'deki en fazla ürün çeşitliliğine ve piyasa hacim derinliğine sahip firmadır.





Platform Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında Araştırma-Geliştirme Projesi olarak geliştirilmiştir.



Yüzde 100 yerli yazılım ekibiyle Trading platformundan, Cüzdan'lara kadar bütün gelişmiş teknolojilerle en güvenli şekilde hizmet veriyor. Borsada 3. parti yazılım kullanılmamıştır.