Son dakika haberi... Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul'dan Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıkarken, 400 bine yakın kullanıcı da dolandırıldığı gerçeğiyle yüz yüze kaldı.
Binlerce mağdur parasını kurtarmak için savcılığın kapısını çalarken bir taraftan da vurgun üzerinden vurgun yapan yeni dolandırıcılar türemeye başladı.
Mail, mesaj, WhatsApp ve Telegram grupları ile sosyal medyadan mağdurlara ulaşan dolandırıcılar, Thodex'te kaybedilen parayı kurtarma vaadiyle yeni vurgunun kapısını aralıyor.