Milyonlarca çalışana süper haber! Tazminat müjdesi: Kimler istifa edip tazminat alabilir? 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir!

Yasalarımız istifa edene tazminat ödenmemesini hükme bağlamış durumda. Ancak bunun önemli bir istisnası ise 3600 günü doldurmak. Tabi bazı şartları da var. Faruk Erdem kıdem tazminatı almanın yollarını yazdı. "Kıdem Tazminatı"na hak kazanmanın yolları kanunlarla düzenlenmiştir. Misal tazminatı hak etmek için işçi en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak gerekiyor ve kendi isteği ve kusuru olmaksızın işten çıkarılmış olması isteniyor. Anlaşıldığı üzere çalışmalarını gerekçesiz bırakan çalışan, kıdem tazminatı alamaz. Çalışan bu durumda kıdem tazminatını alamadığı gibi işverene ihbar tazminatını da ödemek zorunda olabilir.
ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?
Hatta tavsiyemiz bu tür dilekçeleri noter aracılığı ile göndermeniz. Böylece ileride oluşabilecek bir hukuki durumda elinizde belge olacaktır. Bu konuyla ilgili tartışmalara Yargıtay son noktayı koydu. Emeklilik için yaşı beklemek üzere tazminat talep edenlerin çalışabileceğine hükmetti. Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka bir işyeri ile görüşme yapmasının, başka bir işte çalışmaya başlamasının kanuna karşı hile olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.
Böylece Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 5 Kasım 2020 tarihli (Esas No: 2016/29768, Karar No: 2020/14937) kararı tüm çalışanlar açısından bir emsal oluşturdu.
KİMLER İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR?
Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar
Emeklilik için ayrılanlar
Askerlik için ayrılanlar
Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar
Haklı fesih ile istifa edenler
KİMLER DAHA SONRA ÇALIŞABİLİR?
Emeklilik için yaşı bekleyenler
Emekli olanlar
Evlilik için ayrılanlar
Haklı fesih ile ayrılanlar