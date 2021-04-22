İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Göç Örgütünün, Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"ÖLEN İNSANLAR DEĞİL, İNSANLIKTIR"

"Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu?" diye soran Kalın, "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen insanlar değil, insanlıktır." ifadelerini kullandı.