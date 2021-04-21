Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için İŞKUR aracılığı ile müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 21 Nisan temizlik personel alımları sırasında KPSS koşulu aranmadan en az ilkokul mezunu kişiler arasından olacağı müjdesi geldi. Onlarca şehirde alımları yapılacak duyurular için ayrıntılar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayına alındı. Bu şehirlerde aranan koşulları yerine getiren kişiler anlık olarak müracaat yapabilecek ve istihdam fırsatlarını elde edecekler. Başvuru yapacak vatandaşların bu işlemleri sadece online bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Yüz yüze ya da mail yolu ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Hastanelere daimi temizlik personel alımları
Hastanelere daimi temizlik personel alımları başvuru şartları