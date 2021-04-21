Görev ve İşlem Basamakları :

Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kullanılan makine ve ekipmanların bakımını sağlamak,

b) Çalışma alanını havalandırmak,

c) Çalışma alanındaki çöpleri toplamak,

d) Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini almak,

e) Yüzey üzerindeki leke türünü ve yüzey özelliklerini belirlemek,

f) Tamponlama, vakumlama ve buharlama yöntemleri ile leke çıkarmak,

g) Süpürme ve temizleme yöntemini belirlemek,

h) Yüzeyi elle, vakumla, otomatla süpürmek,

i) Paspas yapmak,

j) Yüzeylerdeki bağlı kirleri ovmak, kazımak,

k) Toz almak,

l) Cam silmek,

m) Metal, ahşap, deri yüzeyleri parlatmak, kristalize ve polimerize cilalı zeminleri parlatmak,

n) Yüzeyleri çeşitli yöntemlerle yıkamak,

o) Saniter alanların temizliğini yapmak,

p) Yiyecek ve içecek alanlarının temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

HASTANE PERSONEL ALIMI İLANLARI:

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx