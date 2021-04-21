Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.04.2021 13:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2021 13:52
    ABONE OL

    iş başvuru: ... başvuru şartları nedir?

    Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için aracılığı ile müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. temizlik personel alımları sırasında KPSS şartı aranmadan en az ilkokul vatandaşlar arasından olacağı müjdesi geldi. Bu bağlamda yapılacak. Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

    takvim.com.tr
    Hastanelere daimi temizlik personel alımları başvuru şartları nedir?

    Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için İŞKUR aracılığı ile müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 21 Nisan temizlik personel alımları sırasında KPSS koşulu aranmadan en az ilkokul mezunu kişiler arasından olacağı müjdesi geldi. Onlarca şehirde alımları yapılacak duyurular için ayrıntılar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayına alındı. Bu şehirlerde aranan koşulları yerine getiren kişiler anlık olarak müracaat yapabilecek ve istihdam fırsatlarını elde edecekler. Başvuru yapacak vatandaşların bu işlemleri sadece online bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Yüz yüze ya da mail yolu ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

    Hastanelere daimi temizlik personel alımları

    Hastanelere daimi temizlik personel alımları başvuru şartları

        Onlarca ilde yapılacak

        İŞKUR temizlik personel alımları için detaylar da belli oldu. Daimi temizlik personel alımları için vatandaşların belirli şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Alım yapılacak iller belli oldu…İŞKUR daimi temizlik personel alımı hangi illerde yapılacağı belli oldu.

        Bu iller;

        Ankara

        İzmir

        Bursa

        Muğla

        Isparta

        İstanbul olarak açıklandı


        Şartlar belli oldu…

        İŞKUR daimi temizlik personel alımı için hangi şartların açıklandığı belli oldu.

        Bu şartlar;2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,

        Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.18 yaşını tamamlamak

        İŞKUR üzerinde işsiz bir şekilde kayıtlı olmak

        Kamu haklarında mahrum edilmemek

        Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        En az ilkokul mezunu olmak

        Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak

        Çalışma hayatına engel olacak zihinsel, ruhsal ve bedensel engellerin yer almaması

        Emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almama şartları gerekir.

        İŞKUR daimi temizlik personel alımı başvuruları

        İŞKUR daimi temizlik personel alımı başvuruları yapmak için vatandaşların online bir şekilde başvuru yapması gerekir. İsteyenler buraya tıklayarak online bir şekilde adımları yerine getirebilecekler.

        Temizlik Görevlisi Meslek Tanımı :

        Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

            Görev ve İşlem Basamakları :

            Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

            a) Kullanılan makine ve ekipmanların bakımını sağlamak,
            b) Çalışma alanını havalandırmak,
            c) Çalışma alanındaki çöpleri toplamak,
            d) Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini almak,
            e) Yüzey üzerindeki leke türünü ve yüzey özelliklerini belirlemek,

            f) Tamponlama, vakumlama ve buharlama yöntemleri ile leke çıkarmak,
            g) Süpürme ve temizleme yöntemini belirlemek,
            h) Yüzeyi elle, vakumla, otomatla süpürmek,
            i) Paspas yapmak,
            j) Yüzeylerdeki bağlı kirleri ovmak, kazımak,
            k) Toz almak,
            l) Cam silmek,
            m) Metal, ahşap, deri yüzeyleri parlatmak, kristalize ve polimerize cilalı zeminleri parlatmak,
            n) Yüzeyleri çeşitli yöntemlerle yıkamak,
            o) Saniter alanların temizliğini yapmak,
            p) Yiyecek ve içecek alanlarının temizliğini yapmak,

            vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

            HASTANE PERSONEL ALIMI İLANLARI:

            https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi İŞKUR iş başvuru: KPSS şartsız en az ilkokul mezunu... Hastanelere daimi temizlik personel alımları başvuru şartları nedir?