Senetle ev alma, özellikle bankaların verdiği yüksek faizli konut kredisi kullanmak istemeyen insanların başvuruduğu birikim yöntemidir. Konut kredisi faiz oranlarının aylık ortalama yüzde 1.52, bankalarda ise yüzde 1.39 ila 1.86 seviyesinde bulunması, ev alımlarında krediye ilgiyi azaltıyor. Kredili satışlarda bir miktar toparlanma başlasa da peşin, senet gibi diğer seçeneklere ilgi daha büyük. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı rakamlara göre, martta 111 bin 241 konutsatıldı. Bu konutların 21 bin 815'i krediyle, 89 bin 426'sı diğer yöntemlerle (peşin, senet) el değiştirdi.
DÖVİZİNİ BOZAN ALDI
Bu dönemde diğer satışlar toplamdan yüzde 80.4 pay aldı, tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü. Bu yükselişte, martta kurlarda yaşanan ani ve sert yükseliş sonrası kâr edenlerin ev almaya yönelmesi etkili oldu. Marttaki satışlara peşinciler doping oldu. Bu veriyi, REIDIN-GYODER'in yeni konut fiyatları endeksi de destekledi. Buna göre, martta peşin alım oranı yüzde 61.56'ya çıkarken, banka kredisi kullanım oranı yüzde 14.01, senet kullanım oranı yüzde 24.43 oldu.
KALAN BAKİYE İÇİN
Diğer satış türlerinde peşinin ağırlığı dikkat çekse de senetle ev alımı da önemli paya sahip. Bir ev parası ödeyecek kadar peşin parası olmayanlar, yüksek faiz maliyetlerine de katlanmamak için seneti tercih ediyor. Son dönemde ev alanların belirli bir miktarda olan birikimlerini peşinat olarak verip, kalan kısım için senet ödemeye yöneldiği görülüyor.