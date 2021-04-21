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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 10:02
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    • 21.04.2021 10:33
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    100 bin aileye ev sahibi müjdesi! 240 ay vadeli 2+1 sosyal konut başvuruları! 'den ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları

    240 ay vadeli 2+1 sosyal konut başvuruları araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğu bir açıklamada, 'den konut alma hayali kuran vatandaşlar için müjdeyi vermişti. 4 Ocak 2020'de 'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında 100 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yeni yapılacak sosyal konut sayısını 100 bin olarak açıklamıştı. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak. Peki TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman, ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    100 bin aileye ev sahibi müjdesi! 240 ay vadeli 2+1...

    TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından kabul edilen konut başvuruları yakından takip edilmekte. Ülkemizde devlet eli ile büyük yatırımlar yapan TOKİ, 2021 senesinde de ucuz konut projeleri ile vatandaşlara uygun fiyata ev sahibi olma şansı veriyor. 2020 senesinin ocak ayında 100.000 aileyi ev sahibi yapan TOKİ, bu sene de insanları ev sahibi yapmaya devam edecek. TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor.

    TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak.

    TOKİ UCUZ KONUT PROJELERİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Türk vatandaşı olmak,

    Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

    Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

    Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

    Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

    Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır) TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte TOKİ'nin ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları

        TOKİ'YE EV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak

        TOKİ EV BAŞVURUSU SIRASINDA NELER GEREKİYOR?

        TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

        TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

        "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

        1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

        2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

        3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

        Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

        Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

        Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

        İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

        TOKİ İLLERE GÖRE PROJELER LİNKİ

        TOKİ KONUT BAŞVURU LİNKİ

        TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

        TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

            TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

            TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.

            TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor

            TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
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            Haberler Ekonomi 100 bin aileye ev sahibi müjdesi! 240 ay vadeli 2+1 sosyal konut başvuruları! TOKİ'den ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları