TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından kabul edilen konut başvuruları yakından takip edilmekte. Ülkemizde devlet eli ile büyük yatırımlar yapan TOKİ, 2021 senesinde de ucuz konut projeleri ile vatandaşlara uygun fiyata ev sahibi olma şansı veriyor. 2020 senesinin ocak ayında 100.000 aileyi ev sahibi yapan TOKİ, bu sene de insanları ev sahibi yapmaya devam edecek. TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor.
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak.
TOKİ UCUZ KONUT PROJELERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır) TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte TOKİ'nin ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları