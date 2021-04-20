Salgınla birlikte artışa geçen ikinci el araba fiyatları düşmeye başlarken yaz aylarında fiyatların artıp artmayacağı merak konusu oldu. İkinci el ilan sitelerinde sahibinden satılık uygun fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar özellikle salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi. Bilindiği üzere pandemide otomobil markaları sıfır araç üretemedi ve böylece ikinci ele talep artınca da fiyatları suni bir şekilde yükselişe geçti. Ancak fabrikaların sıfır araç üretimine geçmesiyle durum değişmeye başladı. Uzmanlar satın alınacak ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabileceğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha eklemenin doğru olduğunu söyledi.
70.250 TL ALTI SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKALARI
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3
2007 – 2009 model Dacia Logan
2007 - 2014 model Fiat Linea
2006 – 2009 model Ford Focus
2005 – 2009 model Ford Fiesta
2006 – 2010 model Hyunda Accent Era
2004 – 2006 model Opel Astra