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    • 20.04.2021 09:55
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    Sahibinden satılık 70.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri! , , Fiat, , , , ...

    Sahibinden satılık 70.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri en fazla aratılanlar arasında belirleyici oldu. 2021 senesinde yükselişe geçen ikinci el araba maliyetleri son yarıyılda kesintisiz düşüyor. Geçen sene ikinci el araba almak isteyen en çok şikayet ettiği büyümelerden birisi de maliyetlerin fazla derece çoğalmasıydı. Bu sebeple pek çok birey araba almaktan vazgeçmişti. 2. el ilan sitelerinde sahibinden satılık uygun fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar özellikle salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi. Bu bağlamda fabrikalarda sıfır model üretimler yapılmaya başlanınca ikinci el fiyatlarında da yavaş yavaş düşüş yaşanıyor. İşte 70.250 lira altı , , Fiat, , , , modelleri

    takvim.com.tr
    Sahibinden satılık 70.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri!

    Salgınla birlikte artışa geçen ikinci el araba fiyatları düşmeye başlarken yaz aylarında fiyatların artıp artmayacağı merak konusu oldu. İkinci el ilan sitelerinde sahibinden satılık uygun fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar özellikle salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi. Bilindiği üzere pandemide otomobil markaları sıfır araç üretemedi ve böylece ikinci ele talep artınca da fiyatları suni bir şekilde yükselişe geçti. Ancak fabrikaların sıfır araç üretimine geçmesiyle durum değişmeye başladı. Uzmanlar satın alınacak ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabileceğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha eklemenin doğru olduğunu söyledi.

    70.250 TL ALTI SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKALARI

    2003 – 2005 model Renault Megane

    2006 – 2009 model Citroen C3

    2007 – 2009 model Dacia Logan

    2007 - 2014 model Fiat Linea

    2006 – 2009 model Ford Focus

    2005 – 2009 model Ford Fiesta

    2006 – 2010 model Hyunda Accent Era

    2004 – 2006 model Opel Astra

        2004 – 2006 Model Opel Corsa

        2003 – 2004 model Peugeot 307

        2004 – 2005 model Renault Clio

        Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

        Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Koçaçoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.

        Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü.

        Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.

        'PİYASALAR HAREKETLENECEK'

        İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu, "Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu.

        Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek" dedi.

        'İKİNCİ EL OTOMOBİL, YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ'

        İkinci el otomobil sektörünün şu an bir yatırım aracı haline geldiğini ifade eden Koçaçoğlu, "İnsanlar döviz gibi araba alıp ellerinde bulunduruyorlar. Dövizde yaşanan artış ve düşüşler gibi ikinci el otomobillerin de fiyatların değişkenlik göstermesi normal. Bu da araçların fiyatlarının artmasında bir etken" diye konuştu.

            'ARACI YETKİ BELGESİ OLAN YERLERDEN ALIN'

            Vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyaran Koçaçoğlu, şunları söyledi:

            "Vatandaşlar internet üzerinden araç alımı yaparken, yetki belgesine dikkat etsin. Bu belgeye sahip olanlar devletin denetiminden geçmiş işletmelerdir.

            İnternet üzerinden alım yapılırken dolandırıcılık yapılıyor. Alıcı olan kişilerin tercihleri, bu durumu belirleyecek. Piyasa fiyatının altında araç buldum diye sevinenler dolandırılmaya müsait.

            Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?
            Öncelikle yetki belgesi olup olmadığı kontrol edilmeli. Kaç yıldır sektörde oldukları, iş yerlerinin kaldırım üzerinde mi yoksa oto galerici sitesinde mi bakılmalı.

            İkinci el araç alacaklar öncelikle TSE belgeli firmadan ekspertiz yaptırsınlar. Artık araç alım satımında garanti veriliyor. Bu da alıcıyı koruyor."

            İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 KURAL!

            1- Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.

            KARAR VERİRKEN İYİ DÜŞÜNÜN

            2- İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.

            FİYATI İYİCE ARAŞTIRIN

            3- Her malın bir satın alma ve satma fiyatı vardır, birde her malın kendi sahibine göre fiyatı. Bizi en çok sıkan
            aracın piyasa değerinin üzerinde fiyatlandırılması oluyor. Bu yüzden satın almak istediğiniz marka model otomobili,
            birden fazla yerden araştırıp, fiyat analizi yapın.

            SATICIYI ARAMAKTAN KORKMAYIN

            4-Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.

            GÖZLE GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

            5- Telefonla görüştükten sonra kesinlikle otomobili gözünüzle de görün. Bunu yaparken dilerseniz bir ekspertiz servisinde ya da tanıdık bir sanayi ustasının dükkanında buluşun. Bu şekilde bir buluşma gerçekleştirirseniz hem aracı canlı bir şekilde görmüş hem de almaya karar verdim dediğinizde araca tüm ayrıntısına kadar baktırma fırsatı bulmuş olacaksınız.

            TRAMER SORGULAMASINI YAPIN

            6- Hayatımıza son yıllarda tramer sorgulama sistemi katıldı. Aracın motor ya da plakasını bu servise sorgulatarak kaza ve muayene geçmişi hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz hem de kolayca. Ancak bu sisteminde yanlış çalıştığı bazı durumlar oluyor. Bu yüzden hem plaka hem de şase numarasından sorgulamanızı yapın, ekstra olarak da çalıştığınız ya da tanıdığınız bir sigorta acentası varsa almak istediğiniz otomobili ona da sorgulatın. Ekstra olarak da motor ve şase numaralarını ruhsatta yazanla karşılaştırın.

            TEST SÜRÜŞÜ YAPIN

            7- Almak istediğiniz ikinci el otomobili kullanmaktan çekinmeyin hatta ısrarla kullanmak istediğiniz belirtin.
            Satıcının da yanınızda olması koşuluyla test sürüşüne çıkın. Aracı kullanırken size garip gelen hususları araç sahibine,
            ya da ustanıza söyleyin.

                EKSPERTİZ RAPORU SORUN, YOKSA EKSPERTİZ YAPTIRIN

                8- Belirli bir ücret karşılığında satın almak istediğiniz otomobili kesinlikle ya bir ustaya ya da bir ekspertiz şirketine gösterin. Bu detay sizin hayatınızı kurtaracak en önemli detaylardan biridir, bunu unutmayın!

                SİGORTA ŞİRKETİNE SORGULAMA YAPTIRIN

                9- Aracı artık almaya karar verdiyseniz sigorta şirketinizle kesinlikle iletişime geçin. Bu herhangi bir sigorta şirketi de olabilir. Otomobilin geçmişini en doğru biçimde sigorta şirketlerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu durumla birlikte zorunlu trafik sigortasının ve kaskonun da fiyatını öğrenmiş olursunuz.

                PAZARLIK YAPIN

                10- Pazarlık hayatımızın her noktasında var olmuş bir kavramdır. Bu yüzden otomobil satın alırken pazarlık yapmaktan çekinmeyin. Makul bir pazarlık payı belirleyin kendinize ben mesela bu payı aracın fiyatının yüzde 10'u olarak belirledim. 20 bin TL'lik bir otomobil almak istediğimde 2000 TL'lik pazarlık yapmaya çalışıyorum.
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                Haberler Ekonomi Sahibinden satılık 70.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri! Citroen, Dacia, Fiat, Opel, Peugeot, Ford, Hyundai...