Peş peşe açıklandı! Sıraya girdiler 1.750 TL müjdesi geldi! Milyonları ilgilendiriyor! Hesabınıza hemen geçiyor

Banka promosyonu emeklilere 3 yılda bir sağlanan bir hak. Özel bankalar daha çok müşteri çekmek için üst limiti 1.750 liraya kadar çıkarmış durumda. Daha yüksek promosyon almak için emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmek ise çok kolay. Bankalara şu ana kadar taahhüt vermeyenler, taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar promosyon ücretlerine 2021 zammı gelip gelmediğini öğrenmek istiyorlar. Bunun için çok sayıda araştırma yapılırken merakla beklenen açıklamalar bankalar tarafından ardı ardına geldi.