Peş peşe açıklandı! Sıraya girdiler 1.750 TL müjdesi geldi! Milyonları ilgilendiriyor! Hesabınıza hemen geçiyor

Banka promosyonu emeklilere 3 yılda bir sağlanan bir hak. Özel bankalar daha çok müşteri çekmek için üst limiti 1.750 liraya kadar çıkarmış durumda. Daha yüksek promosyon almak için emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmek ise çok kolay. Bankalara şu ana kadar taahhüt vermeyenler, taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar promosyon ücretlerine 2021 zammı gelip gelmediğini öğrenmek istiyorlar. Bunun için çok sayıda araştırma yapılırken merakla beklenen açıklamalar bankalar tarafından ardı ardına geldi.
3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM
İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.
İKİYE KATLADILAR
ŞEKERBANK: Maaşa göre 1.300 TL 'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen banka müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL 'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanıyor.