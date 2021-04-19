Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.04.2021 20:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 20:09
    ABONE OL

    ’da son 24 saatte koronavirüse bağlı 8 bin 864 vaka 316 can kaybı

    ’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 316 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 117 bin 243’e yükseldi.

    İtalya’da koronavirüsten 316 can kaybı

    'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 146 bin 728 korona virüs testi yapıldığı ve 8 bin 864 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 878 bin 994'e ulaştığı kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 316 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 117 bin 243'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 669 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 493 bin 489 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 67 kişi azalarak 3 bin 244 oldu.

    İtalya'da bugüne kadar 15 milyon 243 bin 980 doz sı uygulanırken, 4 milyon 468 bin 690 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İtalya’da son 24 saatte koronavirüse bağlı 8 bin 864 vaka 316 can kaybı